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В Раде предложили воровать у России транзитный газ

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина должна начать воровать российский газ, следующий транзитом через ее территорию, заявил депутат и экс-спикер Верховной рады, а также бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для газеты «Украинская правда».

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков.

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Вместе с тем депутат признал, что у Киева есть обязательства по транзиту, которые он должен выполнять. Однако для развития энергетической отрасли Украины ее власти и «Нафтогаз» должны разработать стратегический план, считает он.

Россия неоднократно обвиняла Киев в воровстве транзитного газа. Один из таких конфликтов произошел в 2009 году. В «Нафтогазе» обвинения отрицали. Позднее конфликт удалось разрешить: в январе 2009 года стороны подписали два контракта на поставку российского газа Украине и на транзит российского газа через ее газотранспортную систему (ГТС) в Европу. «Газпром» дал Украине 20-процентную скидку от той цены, по которой газ поставляли в Европу. Соглашения заключили на десять лет, их срок истек в 2019 году.

В 2012 году «Газпром» вновь обвинил «Нафтогаз» в воровстве транзитного топлива. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил российскому президенту Дмитрию Медведеву, что из-за действий украинских властей значительная часть газа не дошла до европейских потребителей. «Нафтогаз» также отверг обвинения.

В январе экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Он допустил, что в таком случае «Газпром» остановит транзит через украинскую территорию и разорвет пятилетний контракт, который стороны подписали в 2019 году.

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