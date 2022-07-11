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ФРГ увидела в возврате турбины Siemens решение проблемы с поставками газа

С возвратом «Газпрому» турбины для «Северного потока» «отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа», сказала Хоффман. Ранее Канада согласилась вернуть компании оборудование из ремонта, несмотря на санкции
«Газпром» GAZP ₽191,2 -3,43% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия ожидает, что с возвратом турбины Siemens для «Северного потока 1» причина снижения объемов прокачки газа по трубопроводу будет устранена, заявила заместитель представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман.

«Ясно то, что Россия обосновала снижение поставок тем, что турбина не вернулась из Канады. Эта причина, таким образом, устранена, соответствующая договоренность была достигнута с Канадой, что турбина вернется, она будет поставлена в Россию», — сказала Хоффман (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что Германия приветствует решение Канады и что «таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа».

Минэнерго Украины осудило возвращение Канадой турбины «Северного потока»
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

«Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку» в Германию в прошлом месяце. 14 июня он сообщил о сокращении поставок на 40%, а на следующий день — еще на треть. Причиной в компании назвали то, что Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих турбин.

В Siemens, в свою очередь, пояснили, что турбины производит Канада и что из-за санкций, которые она ввела против России, их возврат из ремонта невозможен. Решение «Газпрома» сократить поставки газа в Siemens, как и в правительстве Германии, считают политическим, а не обусловленным техническими причинами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что Москва дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

На фоне сокращения поставок Германия, где сложилась напряженная ситуация с газом, попросила Канаду отдать турбину «Газпрому», и та согласилась. По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, без поставок природного газа «экономика Германии столкнется с серьезными трудностями, а немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы».

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На Украине решение Канады раскритиковали. «Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Siemens Газпром поставки газа российский газ Германия
ГАЗПРОМ
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