«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с «Северным потоком»

Власти Канады ранее согласились передать Германии газотурбинный двигатель для «Северного потока». Трудности с его возвращением в Россию возникли из-за западных санкций

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«Газпром» не располагает документами с разрешением Канады вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», заявили в компании. Ранее власти Канады решили предоставить разрешение на передачу турбины в Германию. Сложности с возвращением возникли из-за западных санкций.

«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — говорится в сообщении.

В середине июня поставки газа по «Северному потоку» сократились с плановых 167 млн куб.м. в сутки до 100 млн куб. М. В «Газпроме» это объяснили тем, что турбина, которая находится на ремонте в Канаде, не может быть возвращена в Россию из-за санкций. Позже компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а прокачка газа упала до 67 млн куб. м газа в сутки. 16 июля «Северный поток» остановил работу на время планового ремонта, который продлится до 30 июля.

В компании Siemens (производитель турбины) и правительстве ФРГ предположили, что сокращение поставок газа произошло по политическим, а не техническим причинам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

Власти Германии попросили Канаду вернуть турбину и передать ее Германии, если дело в юридическом вопросе. Оттава согласилась отдать двигатель Берлину, сообщали в правительстве Канады, для этого будет выдано специальное разрешение. Свое решение канадские власти объяснили тем, что в условиях отсутствия поставок газа Германия столкнется с серьезными экономическими трудностями, а жители страны не смогут отапливать свои дома.

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