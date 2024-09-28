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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Минобороны: Россия нанесла удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы нанесли групповой удар дальнобойным оружием с использованием гиперзвуковых «Кинжалов» по инфраструктуре на военных аэродромах Украины. Все цели были достигнуты, сообщило Минобороны
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские войска накануне нанесли групповой удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре вооруженных сил Украины. Все цели были достигнуты, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Основные носители ракет «Кинжал» — истребители МиГ-31.

Накануне Минобороны также отчиталось об ударах по инфраструктуре военных аэродромов Украины за прошедшую неделю. 33 групповыми ударами были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой, цеха производства и места хранения украинских беспилотников и безэкипажных катеров.

В ночь на 28 сентября и утром того же дня взрывы звучали в Сумах, Днепре и Одесской области Украины. На окраине Киева и в Киевской области работали средства ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны ракеты Кинжал ВСУ Украина Военная операция на Украине военные аэродромы
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