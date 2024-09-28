Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска накануне нанесли групповой удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре вооруженных сил Украины. Все цели были достигнуты, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Основные носители ракет «Кинжал» — истребители МиГ-31.
Накануне Минобороны также отчиталось об ударах по инфраструктуре военных аэродромов Украины за прошедшую неделю. 33 групповыми ударами были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой, цеха производства и места хранения украинских беспилотников и безэкипажных катеров.
В ночь на 28 сентября и утром того же дня взрывы звучали в Сумах, Днепре и Одесской области Украины. На окраине Киева и в Киевской области работали средства ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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