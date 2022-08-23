«Известия» узнали, какой самолет станет основным носителем ракет «Кинжал»

Новая модификация МиГ-31И, в отличие от более старой версии истребителя, оснащена электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, с помощью которых вывести самолет на нужную траекторию можно будет автоматически

Самолет МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал» станет модификация самолета МиГ-31, которая получила индекс «И», пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, главное отличие этой версии от более старой «К» — наличие специальных электронных систем, повышающих летные характеристики и возможности самолета. В ведомстве рассказали, что это первая модификация МиГ-31 с электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволяют без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и запустить ракету в точно рассчитанный момент.

МиГ-31К тоже продолжат службу, добавили источники «Известий» в Минобороны. В феврале 2022 года издание писало, что первый авиаполк, оснащенный «Кинжалами», пополнил состав Дальней авиации и будет использоваться для поражения самых важных целей. Полк сформирован из самолетов МиГ-31К, его разместили на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

Как отмечает издание, в начале 2010-х обсуждался вопрос о прекращении эксплуатации советских МиГ-31, но в результате было принято решение оставить самолет на службе, а позднее — модифицировать под систему «Кинжал». МиГ-31К вместо радиолокационного оборудования получил новую систему связи и целеуказания.

О появлении ракетного комплекса «Кинжал» впервые объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. Сейчас российские военные используют «Кинжалы» в ходе спецоперации на Украине. 18 августа Минобороны сообщило, что военные перебазировали три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск в Калининградской области. Они будут вести круглосуточное боевое дежурство.