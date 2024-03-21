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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений

Минобороны заявило о ночном ударе «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Целями гиперзвуковых «Кинжалов» этой ночью стали центры принятия решений ВСУ и другие стратегические объекты. Власти Киева утром сообщали о взрывах
Ракета &laquo;Кинжал&raquo;
Ракета «Кинжал» (Фото: kremlin.ru)

В ночь на 21 марта по центрам принятия решений ВСУ был нанесен удар высокоточным оружием, сообщило Минобороны. При ударе применялись в том числе ракеты «Кинжал».

Целями удара также были «базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников». Цели удара достигнуты, объекты поражены, заявили в ведомстве.

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Основными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31.

Утром в Киеве звучали взрывы и работали системы ПВО, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Подольском районе Киева, как сообщал мэр города Виталий Кличко, на территорию двух предприятий упали обломки ракеты, пострадало также несколько жилых строений. Киевское управление госслужбы Украины по ЧС сообщило, что пострадали 13 человек.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утром 21 марта сообщило, что поднимало в воздух самолеты из-за «интенсивной деятельности дальней авиации Российской Федерации».

Кличко сообщил о падении обломков на территории двух предприятий в Киеве
Политика
Виталий Кличко

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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