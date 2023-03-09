Минобороны сообщило об «ударе возмездия» после атаки на Брянскую область
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Российские силы нанесли массированный «удар возмездия» по Украине в ответ на атаку на Брянскую область 2 марта, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — говорится в сообщении.
В результате удара, указали в министерстве, уничтожены места базирования беспилотников, сорвана переброска резервов и иностранного вооружения, а также нарушено производство боеприпасов на Украине.
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