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Военная операция на Украине ,  
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Москва заявила о групповом ударе с «Кинжалами» по военным заводам Украины

Минобороны: по объектам ВПК Украины нанесен ракетный удар с участием «Кинжалов»
Сюжет
Военная операция на Украине
Групповой удар дальнобойным оружием, который российские силы нанесли по территории Украины утром 8 января, был направлен против объектов военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны
Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами &laquo;Кинжал&raquo;
Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Утром в понедельник, 8 января, российские военные нанесли групповой удар ракетами большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке.

Ранее украинские власти сообщали о взрывах в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком, Херсоне и Новомосковске Днепропетровской области.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины примерно с 7:00 до 9:25.

Власти Харькова, Запорожья, Херсона и Хмельницкого сообщили о взрывах
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Кроме того, удары артиллерии, ракетных войск и беспилотников были нанесены по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны. Удары были нанесены также по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ, которые находились на огневых позициях, и по живой силе и технике в 108 районах сосредоточения.

Системы ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских дронов в различных районах.

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О массированных ракетных ударах Киев сообщал в ночь на 29 декабря и на 2 января. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что за несколько дней по Украине было выпущено около 500 ракет и дронов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 2 января военное ведомство отчиталось об ударах по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили тогда в министерстве.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат 4 января сообщил, что зенитные ракеты являются «дефицитным товаром» на Украине, как советские — С-300 и «Бук-М1», — так и западные.

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Минобороны военно-промышленный комплекс Украина
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