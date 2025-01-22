Ракетный комплекс «Искандер»: характеристики и дальность полета

Фото: Сергей Орлов / РИА Новости

Что такое «Искандер»

«Искандер» (9К720, SS-26 Stone в кодификации НАТО) — это название семейства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) класса «земля — земля». Разработка КБ машиностроения (г. Коломна; в составе корпорации «Ростех»). Главный оператор — Вооруженные силы России, также комплексы стоят на вооружении в Армении, Алжире и Белоруссии.

Характеристики и строение

В каждый комплекс входят шесть машин, в том числе самоходно-пусковая установка 9П78-1, транспортно-заряжающая машина 9Т250, командно-штабная машина 9С552, машина регламента и техобслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения. На них могут устанавливаться как баллистические ракеты 9М720, 9М723 и 9М723М, так и крылатые ракеты 9M728 и 9M729, в том числе в ядерном оснащении. Ракеты имеют дальность 50–500 км. Его авиационным вариантом считается комплекс «Кинжал».

Состоят на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск, с 2021 года поддерживают операции ВМФ. В бригадный комплект входят по 12 самоходно-пусковых установок и транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных машин, 14 машин жизнеобеспечения, пункт подготовки информации и др. средства (всего — 51 машина).

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Характеристики самоходной пусковой установки 9К720

СПУ 9К720 разработана волгоградским ЦКБ «Титан» и имеет следующие ТТХ:

Полная масса с грузом и экипажем — 42,3 т



Максимальная скорость по шоссе — 80 км/ч



Запас хода по расходу топлива при полной заправке — 1000 км



Количество ракет — 2



Расчет — 3 чел.



Шасси— автомобильное 8х8 повышенной проходимости МЗКТ-7930

Виды ракетных комплексов «Искандер»

В семейство входят комплексы «Искандер-М» (основная модификация), «Искандер-К» (модификация «Искандер-М» для крылатых ракет) и «Искандер-Э». «Искандер-Э» — это упрощенный экспортный вариант с урезанными тактико-техническими характеристиками (дальность до 280 км).

Виды ракет

В 2017 году генеральный конструктор НПК «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин заявил о разработке по меньшей мере семи типов ракет к этому комплексу.

Баллистические (или аэробаллистические) ракеты для «Искандер-М» имеют индексы 9М720, 9М723 и 9М723М. Это твердотопливные одноступенчатые ракеты с неотделяемой головной частью, стартовая масса — 3800 кг, масса боевой части — порядка 480 кг. Разработаны на Воткинском заводе.

Характеристики ракеты 9М723:

Длина — 7,3 м



Диаметр — 0,92 м



Масса — 3800 кг



Дальность — 50–500 км (280 км в экспортной модификации)



Вес боевой части — 480 кг



Боевая часть — осколочно-фугасная / фугасно-зажигательная / проникающая / кассетная разных типов



Система наведения — инерциальная + оптическая

Среди их ближайших аналогов — американская тактическая баллистическая ракета ATACMS, северокорейские Hwasong-11GA и Hwasong-11B (KN-23 и KN-24 в кодификации НАТО), южнокорейская KTSSM.

Крылатые ракеты («Искандер-К») носят индексы 9М728 (Р-500, SSC-7 в кодификации НАТО) и ее модификация 9М729 (SSC-8) дальностью 480 и 490 км соответственно. Это дозвуковые крылатые ракеты с турбореактивным маршевым двигателем, которые летят на сверхнизких высотах, огибают рельеф и могут маневрировать в полете. Ракеты 9М728 и 9М729 разрабатывались в екатеринбургском ОКБ «Новатор».

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Как разрабатывались ракетные комплексы «Искандер»

Комплекс разрабатывался с 1988 года по эскизному проекту Сергея Непобедимого, разработчика ТРК «Точка» (1975) и ОТРК «Ока» (1980). Стимулом к его созданию стало заключение в 1987 году Договора о сокращении ракет стратегического и ядерного арсеналов средней и меньшей дальности (ДРСМД), по которому советской стороной были уничтожены в том числе ракетные комплексы «Ока». Для их замены в Коломенском КБ с использованием предыдущих наработок были начаты работы над новым комплексом, который отвечал бы заявленным требованиям ДРСМД. Работы над ним продолжились после распада СССР, в течение 1998–2005 годов прошло в общей сложности 13 этапов государственных испытаний ракеты.

Впервые «Искандер» был продемонстрирован публике в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). Комплекс был принят на вооружение в 2006 году с баллистическими ракетами 9М723. Примерно тогда же начались испытания модернизированного варианта — «Искандер-М». Он стал основной модификацией комплекса и постепенно заменил состоявшие на вооружении ракетных соединений устаревшие 9К79 «Точка» и 9К79-1 «Точка-У». В 2007 году впервые была испытана крылатая ракета к этому комплексу, который был специально модифицирован для этого типа ракет и получил неофициальное название «Искандер-К».

Разработка и испытания крылатой ракеты 9М729 для «Искандера» вызвали в 2014 году критику со стороны США, которые обвинили Россию в нарушении ДРСМД — по мнению американской стороны, ракета могла иметь дальность более 500 км. В 2019 году США вышли из этого договора, вслед за ними его покинула и Россия.

Перевооружение ракетных бригад Сухопутных сил «Искандерами» завершено в 2019 году, к тому моменту бригадными комплектами были оснащены 11 бригад.

Применение комплексов «Искандер»

Для каких задач предназначены

ОТРК «Искандер» предназначены для поражения ракетных комплексов, систем ПВО, реактивных систем залпового огня, командных пунктов и крупных группировок войск, аэродромов и других объектов за линией фронта.

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

У каких стран состоят на вооружении

Основной оператор этих ОТРК — Россия. «Искандеры» состоят на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск, с 2021 года привлекаются к поддержке операций ВМФ. В бригадный комплект входят по 12 ПУ и транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных машин, 14 машин жизнеобеспечения, пункт подготовки информации и др. средства (всего — 51 машина).

С 2007 года российские власти сообщали о намерении разместить «Искандеры» в Калининградской области в качестве ответной меры на развертывание американских противоракетных систем в Европе. На постоянной основе «Искандеры» были размещены в этом регионе с 2018 года.

Экспортный вариант состоит на вооружении армий Армении (не менее четырех установок 9K720 с 2016-го), Алжира (не менее 12 ПУ и 75 ракет с 2017-го). Интерес к приобретению ОТРК проявляли Саудовская Аравия и некоторые другие страны.

В 2022 году комплекс «Искандер» был приобретен Белоруссией. Ее президент Александр Лукашенко заявил о постановке «Искандеров» на боевое дежурство в декабре того же года. После прохождения обучения в начале 2023-го белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию ОТРК. Вскоре стало известно, что белорусских военнослужащих обучили применению этих ракет и в ядерном оснащении.

Боевое применение

Грузия обвиняла Россию в использовании «Искандеров» в ходе российско-грузино-осетинского конфликта в 2008 году.

В 2017 году стало известно о развертывании комплексов на авиабазе Хмеймим в Сирии начиная с марта 2016 года. Об их боевом применении по объектам боевиков «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России) в Сирии в декабре 2017 года заявлял тогдашний министр обороны Сергей Шойгу. В 2020 году сообщалось о применении «Искандеров» Арменией в ходе Второй нагорно-карабахской войны. При этом в феврале следующего года премьер-министр страны Никол Пашинян раскритиковал российские ракетные комплексы, которые, по его словам, «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Российское оборонное ведомство в ответ заявило, что «Искандеры» в ходе конфликта не применялись. В то же время Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракеты в районе города Шуша.

С 2022 года «Искандеры» используются российскими войсками для ударов по целям в ходе военной операции на Украине.