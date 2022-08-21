Шойгу раскрыл, сколько раз применялась ракета «Кинжал» на Украине
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» применялась в ходе спецоперации на Украине трижды. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире», — сказал министр.
По его словам, ВС России используют «Кинжал» для нанесения ударов по особо важным целям. Шойгу добавил, что ракета способна развивать скорость до более 10 Махов, причем «по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях».
Помимо этого российские войска применяют новейшие многофункциональные истребители Су-57, подчеркнул глава Минобороны.
«Самолет (Су-57) имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего…, и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще», — заключил Шойгу.
Он также рассказал, что российские специалисты изучают захваченное на Украине трофейное оружие западного производства для выработки мер противодействия и выявления слабых мест.
В качестве примера Шойгу назвал гаубицы М777 «очень капризными», добавив, что они «тяжело ремонтируются». «То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим», — сказал министр.
Впервые российские войска применили «Кинжал» на Украине 18 марта при операции в Делятине Ивано-Франковской области.
Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные продолжат использовать авиационные ракетные комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами в ходе спецоперации на Украине.
«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника», — подчеркнул он.
Конашенков уточнил, что в ходе спецоперации военные уничтожили с помощью гиперзвукового оружия подземные защищенные хранилища авиационных боеприпасов и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в поселке Делятин и крупные склады горючего в селе Константиновка.
Как рассказывал в марте 2018 года главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин о работе «Кинжала», модернизированный самолет МиГ-31, не заходя в зону действия ПВО противника, способен доставить одну ракету в зону сброса, после чего маршевый двигатель в течение нескольких секунд разгоняет ее до гиперзвуковой скорости. Вес боевой части ракеты — 500 кг. Она также может оснащаться ядерной боеголовкой.