«РИА Новости» узнало об оснащении Су-34 ракетами большой дальности

«РИА Новости»: Су-34 оснастили ракетами большой дальности и применили на Украине

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности и применили их в ходе военной операции на Украине, сообщил источник «РИА Новости».

«В рамках специальной военной операции была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Су-34 с помощью такой ракеты поразил украинский военный объект.

Для этого была задействована самая современная версия фронтового бомбардировщика Су-34НВО (НВО — «новые возможности»), добавил источник.

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