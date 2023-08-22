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США впервые с марта испытали гиперзвуковую ракету ARRW

США испытали гиперзвуковую ракету ARRW впервые после неудачного пуска в марте

Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали прототип гиперзвуковой ракеты в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Это первое испытание после неудачного тестового пуска гиперзвуковой ракеты AGM-183A в марте, пишет Defense News со ссылкой на заявление ВВС.

Испытания проходили в субботу, 19 августа. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A производства Lockheed Martin, разработанную в рамках программы ARRW, у южного побережья Калифорнии. Было ли испытание успешным, в сообщении не уточняется.

В марте министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушные силы провели испытание прототипа AGM-183A, но оно прошло неудачно. Из отчета американских ВВС следовало, что тестирование «достигло нескольких целей», и инженеры собрали «данные для дальнейшего анализа». О каких-либо неполадках не сообщалось. При этом Bloomberg писал со ссылкой на источники, что произошел сбой в процессе передачи данных о характеристиках полета.

Объявляя о неудачном запуске в марте Кендалл сказал, что судьба проекта AGM-183A будет решаться после еще двух запусков. Всего, по состоянию на август, их было три: первый прошел в декабре 2022 года и был успешным, второй закончился неудачно. О результатах третьего военные пока не сообщали.

Гиперзвуковая ракета нужна США, чтобы противостоять Китаю и России, которые уже обладают подобным оружием, утверждал Bloomberg. Пентагон еще в прошлом году хотел объявить о запуске производства таких ракет, однако этого не произошло из-за сбоев при испытаниях опытных моделей. В ВВС США обещали что производство начнется осенью 2023 года.

Теги
гиперзвуковая ракета США ракетные испытания
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