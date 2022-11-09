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КНР представила противокорабельную ракету, похожую на российский «Кинжал»

SCMP: Китай на авиасалоне в Чжухае показал противокорабельную ракету, похожую на «Кинжал»
South China Morning Post пишет, что речь идет о гиперзвуковой ракете YJ-21. Ее демонстрацию военные эксперты назвали сигналом предупреждения от Китая для США
Самолет-истребитель МИГ-31К с ракетой &laquo;Кинжал&raquo;
Самолет-истребитель МИГ-31К с ракетой «Кинжал» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в городе Чжухай была замечена гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21, которая напоминает российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», пишет South China Morning Post (SCMP).

«Характерная коническая форма боевой части ракеты аналогична российской высокоточной гиперзвуковой ракете воздушного базирования Х-47 «Кинжал», способной развивать скорость до 12 Маха при дальности более 2 тыс. км», — пишет издание.

Китайская ракета, указывает SCMP, тоже имеет дальность более 2 тыс. км. Опрошенные газетой военные эксперты назвали ракету КНР более мощной, а также заявили, что демонстрация YJ-21 — это предупреждающий сигнал в сторону США.

Помимо данных ракет, на выставке Китай показал истребители Chengdu J-20 («Могучий дракон»), военно-транспортные самолеты Y-20, систему борьбы с беспилотниками и др. технику.

«Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс, который способен поражать поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). Впервые об этой ракете президент Владимир Путин сообщил в 2018 году. Он говорил, что ракета способна достигнуть цели «за считаные минуты», скорость полета снаряда в десять раз превышает скорость звука, дальность — 2 тыс. км.

Ракету как минимум трижды применяли во время спецоперации на Украине, заявил в августе министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, «Кинжал» показал «свои блестящие характеристики», подобных которым нет у других ракет в мире.

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