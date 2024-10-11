Купянск: значение города в зоне спецоперации

Виды Купянска (Фото: Nadiya Li / Wikipedia)

Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. Образует территориальную общину в составе поселков городского типа Купянск-Узловой и Ковшаровка, а также сел Пристен, Сенек, Осиново, Осадьковка, Болдыревка, Прокоповка, Тамаргановка, Пойдуновка и Стенка общей численностью 55 544 жителей (на начало 2022 года).

Территория Купянска

Город находится в лесостепной зоне на берегу реки Оскол — правого притока Северского Донца в бассейне Дона, у впадения в него реки Купянки. Площадь города — 33,34 кв. км. К югу от Купянска, ниже по течению реки Оскол, находится крупное русловое водохранилище.

Купянск — значительный областной узел автомобильных и железных дорог, второй по значимости после Харькова. Расположен на пересечении магистрали Р-79 (Сахновщина — Изюм — КПП «Пески») и национальной трассы Н-26, по которой он связан с областным центром. Расположенная южнее Купянска станция Купянск-Узловая — крупный железнодорожный узел, который обслуживает пять направлений (на Белгород, Валуйки, Святогорск, Харьков и Попасную).

Символика

Действующая символика города утверждена в 2000 году. Флаг представляет собой прямоугольное полотно из трех горизонтальный полос в пропорции 2:1:1 — малиновой, желтой и голубой. Посреди малиновой полосы изображен герб города.

Герб города выполнен в форме щита, который горизонтально разделен на два поля и обрамлен венком из дубовых листьев и колосьев, перевязанным голубой лентой. В верхнем зеленом поле щита изображены рог изобилия и жезл-кадуцей (символы Харьковской области), в нижней — сурок в золотом поле, символ степняков. Цветовая гамма и изображения восходят к первому гербу города, утвержденному указом Екатерины II в 1781 году.

Население Купянска

По данным последней переписи 2001 года, население составляло 32 449 человек. В языковом отношении преобладали украинский (78,03%) и русский (19,59%) языки. По состоянию на январь 2022 года украинская статистика оценивала население города в 26 627 человек. После начала боевых действий, по заявлениям местных властей, население сократилось примерно в пять раз.

История города Купянска

Традиционной датой основания города считается 1665 год, когда поселение было упомянуто как казацкая слобода под названием Купянка (была известна также как Купенка, Купчинка, Купецкий). Вероятно, названа по одной из протекающих в этой местности рек. По другой версии основан в 1675 году казаком Иваном Трофимовым. Заселялась выходцами из Правобережной Украины, в 1662 году здесь была построена первая деревянная церковь. Купянка ходила в состав сначала Харьковского, а с 1685 года — Изюмского слободского полка. В качестве сотенного местечка была частью Изюмской оборонительной черты, вокруг поселения была возведена земляная крепость.

С 1765 года — центр комиссарства Изюмской провинции Воронежской губернии, с 1780-го — уездный город Воронежского наместничества, с 1796 — Слободско-Украинской (с 1835-го — Харьковской) губернии. Современное название город получил в 1786 году. Со 2-й половины XVIII века развивался как торговый центр.

В 1773 году здесь проживало 3806 человек. В 1895-м вблизи города прошла железная дорога Балашов — Купянск — Харьков, в 1901 году открыто движение до Волчанска, вокруг станции к югу от города выросло поселение Купянск-Узловая. В 1897 году в Купянске проживало 6893 человека. В начале XX века построены известняковый и силикатный заводы. В годы революции и гражданской войны неоднократно переходил из рук в руки, советская власть окончательно установлена в декабре 1919 года.

С 1923 года — центр округа (до 1930-го) и района. В 1932 году город стал районным центром Харьковской области. С 1937-го работал сахарный комбинат (закрыт в 2011-м). В годы Великой отечественной войны в июне 1942 — феврале 1943 годов находился в оккупации. После войны развивался как промышленный центр, открылись машиностроительный (в 1958-м) и литейный (1966) заводы (один из крупнейших в СССР). С конца 1970-х годов сокращается сельское население.

Крупнейшее предприятие города — литейный завод, среди других производств — силикатный, метизный и машиностроительный заводы, научно-производственный комплекс «Искра», типография, мясокомбинат, молочно-консервная фабрика и др. Наиболее яркие памятники культуры и зодчества — Николаевская церковь в русско-византийском стиле (построена в 1850-1852 годы харьковским архитектором Ф. Даниловым на месте деревянного храма 1705 года).

Боевые действия в Купянске

В начале военной операции в феврале 2022 года был занят российскими войсками, но был оставлен в сентябре того же года. После этого вокруг города были возведены кольцевые укрепления, к сентябрю следующего года, по данным городских властей, его население сократилось до 8 тыс. человек. Бои вокруг Купянска и прилегающих сел возобновились летом 2023 года. В ходе боевых действий летом 2024 года подвергся разрушениям, в городе началась эвакуация.

Стратегическое значение

Для российской стороны левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск и пгт Купянск-Узловой, представляет собой естественный рубеж обороны и плацдарм для наступления на линии Купянск — Сватово — Кременная, а также удобный узел снабжения группировок войск в Луганской и Харьковской областях по железной дороге из Белгорода через Волчанск. Для ВСУ агломерация — важный логистический узел (на линии Боровая — Купянск-Узловой — Купянск) для снабжения харьковской группировки войск, оборонительное значение играют холмы на правом берегу реки Оскол.