Российские военные заняли восточную часть Купянска

Сюжет
Военная операция на Украине
Российский Генштаб ранее сообщал, что город полностью блокирован и пресекаются попытки украинских военных прорваться из окружения
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Под контроль российских военных перешла восточная часть города Купянск в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Восточная часть города находится на левом берегу реки Оскол. Российские военные проводят зачистку сел около Купянска, сообщало ранее ведомство. Речь идет о населенных пунктах Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка.

Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР.

Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что группировка войск «Запад» практически полностью блокировала Купянск и заняла около половины его территории. В начале сентября Минобороны публиковало кадры из города, снятые с беспилотника. На них были видны разные районы населенного пункта, в том числе центр. На кадрах также были показаны военные с российскими флагами.

FT узнал, что ВСУ часть фронта обороняют только БПЛА из-за нехватки людей
Политика
Фото:Paula Bronstein / Stringer / REUTERS

В конце сентября ведомство сообщало, что войска заняли 5667 зданий из 8667 в Купянске. В конце того же месяца Генштаб сообщал об окружении украинских подразделений и их уничтожении. Минобороны также публиковало видео с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен.

Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, заявляли в Минобороны. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе, указывали в ведомстве.

Военная операция на Украине Купянск Харьковская область

