Путин ответил на вопрос о Зеленском у стелы в Купянске словами «заходи в дом»

Путин ответил на вопрос о Зеленском в Купянске словами «заходи в дом»

По словам Путина, стела, которую в своем видео показал Зеленский, на самом деле находится примерно в километре от Купянска. «Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — добавил он

Стела, у которой, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он снимал видео несколько дней назад в Купянске, на самом деле находится примерно в километре от города. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, РБК ведет прямую трансляцию и онлайн-трансляцию.

Президенту рассказали о видео на фоне стелы, которое Зеленский обнародовал около недели назад. Он утверждал, что находится в Купянске. Президенту задали вопрос, как Зеленский мог решиться на подобные публикации.

Путин сказал, что не следит за выступлениями украинского президента, и отметил, что Зеленский — артист, «талантливый» и «без всякой иронии».

«Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — сказал Путин.

Он отметил, что в окрестностях запускается много дронов обеими сторонами, поэтому «просто подойти невозможно».

Уничтожение оставшихся там окруженных украинских сил он назвал вопросом времени.

Что касается «всяких постановочных дел» или попыток ВСУ любой ценой вернуть утерянные позиции — это делается именно «любой ценой», заключил Путин.

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

Путин ранее сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.

Минобороны 15 декабря отчиталось о пресечении попыток украинских сил прорваться в Купянск. В ведомстве подчеркнули, что группировка войск «Запад» контролирует все районы города.

По словам Путина, сейчас перед российскими военными на этом направлении стоят две задачи: ликвидация оставшейся украинской группировки на левом берегу реки Оскол и взятие населенного пункта Купянск-Узловой. В районе последнего окружены 15 батальонов, или 3,5 тыс. человек личного состава ВСУ, сообщил он.