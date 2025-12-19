 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин ответил на вопрос о Зеленском в Купянске словами «заходи в дом»

Путин ответил на вопрос о Зеленском у стелы в Купянске словами «заходи в дом»
Сюжет
Прямая линия Путина
По словам Путина, стела, которую в своем видео показал Зеленский, на самом деле находится примерно в километре от Купянска. «Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — добавил он

Стела, у которой, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он снимал видео несколько дней назад в Купянске, на самом деле находится примерно в километре от города. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, РБК ведет прямую трансляцию и онлайн-трансляцию.

Президенту рассказали о видео на фоне стелы, которое Зеленский обнародовал около недели назад. Он утверждал, что находится в Купянске. Президенту задали вопрос, как Зеленский мог решиться на подобные публикации.

Путин сказал, что не следит за выступлениями украинского президента, и отметил, что Зеленский — артист, «талантливый» и «без всякой иронии».

«Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — сказал Путин.

Путин ответил на вопрос о Зеленском в Купянске словами «заходи в дом»
Video

Путин сообщил, что небо над Купянском «как в мухах» из-за БПЛА
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Он отметил, что в окрестностях запускается много дронов обеими сторонами, поэтому «просто подойти невозможно».

Уничтожение оставшихся там окруженных украинских сил он назвал вопросом времени.

Что касается «всяких постановочных дел» или попыток ВСУ любой ценой вернуть утерянные позиции — это делается именно «любой ценой», заключил Путин.

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР.

Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

Путин ранее сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.

Минобороны 15 декабря отчиталось о пресечении попыток украинских сил прорваться в Купянск. В ведомстве подчеркнули, что группировка войск «Запад» контролирует все районы города.

По словам Путина, сейчас перед российскими военными на этом направлении стоят две задачи: ликвидация оставшейся украинской группировки на левом берегу реки Оскол и взятие населенного пункта Купянск-Узловой. В районе последнего окружены 15 батальонов, или 3,5 тыс. человек личного состава ВСУ, сообщил он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Владимир Зеленский Купянск
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Очередь на вход на прямую линию Путина. Видео
Политика
Песков рассказал о работе Путина «и днем, и ночью, и до утра»
Политика
В Кремле рассказали, как Путин будет справлять Новый год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд Финансы, 13:30
Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации Политика, 13:30
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 13:26
Путин дал совет по борьбе с телефонными мошенниками Общество, 13:25
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных» Политика, 13:23
IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке Спорт, 13:20
Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке Политика, 13:20
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников Политика, 13:18
Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб Политика, 13:16
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 13:15
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака» Спорт, 13:11
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 13:10
В США утвердили прокриптовалютных кандидатов на посты глав регуляторов Крипто, 13:05
Путин назвал «скромным» рост производительности труда в России Общество, 13:02