Волчанск: что это за город и его стратегическое значение для ВСУ

Виды Волчанска (Фото: Lystopad / Wikipedia)

Волчанск (укр. Вовчанськ) — это город на северо-востоке Харьковской области Украины. Входит в Чугуевский район. С 2020 года — центр одноименной городской общины, в которой два поселковых и 18 сельских советов (всего — 75 населенных пунктов).

Город находится в 74 км от Харькова и в 16 км от Шебекино в Белгородской области России. Расстояние до российской границы — около 5 км. В Волчанске начинается территориальная автотрасса Т-21-08, которая идет до границы с Россией, через город также проходит трасса Т-21-04 Харьков — КПП «Чугуновка» (на границе с Россией), автодорогой местного значения связан с селом Землянки. Железнодорожное сообщение связывает Волчанск с Купянском.

Город расположен в лесостепной зоне на западе Среднерусской возвышенности. Через него протекает река Волчья — левый приток Северского Донца в бассейне Дона.

Символика

Флаг города представляет собой две равновеликие горизонтальные полосы желтого и синего цвета. Верхняя (желтая) полоса разделена вертикальной линией на две части, в левом поле изображены рог изобилия и жезл-кадуцей (элементы герба Харьковской области), в правом — три дубовых листа (в честь дубовых рощ в окрестностях города). В нижней (голубой) части флага изображен бегущий волк — гласный символ Волчанска.

Герб представляет собой щит в тех же цветах и с теми же изображениями. Композиция и цвета восходят к первому гербу Волчанска, утвержденному приказом Екатерины II в 1781 году.

Население Волчанска

По данным последней переписи населения 2001 года в городе проживало 20 695 человек. В этническом отношении преобладали украинцы (83,12%) и русские (14,43%), жили также армяне (0,91%) и белорусы (0,37%). В языковом отношении преобладал украинский язык (82,85%), русский считали родным 15,73% жителей.

По оценкам украинской статистики, на январь 2022 года в Волчанске проживало 17 459 жителей, а в его городской общине — 35 642 чел.

История Волчанска

В первой половине XVII века на берегу реки Волчьей (первоначальное название — Волчьи Воды) появились первые казачьи поселения. Датой основания города считается 1674 год, когда по распоряжению царя Алексея Михайловича для отражения набегов крымских татар на правом берегу Волчьих Вод была основана сторожевая слобода. Она была заселена черкасами (выходцами из Правобережной Украины и Поднепровья) во главе с казаком Мартыном Старочудным. В 1688 году из-за татарских набегов поселение перенесли на левый берег.

Слобода входила как сотенное местечко в Харьковский слободской казачий полк. В 1776 году она получила современное название. С 1780 года Волчанск имел статус уездного города (за исключением 1797–1802 годов), входил в Харьковское наместничество (с 1780-го), Слободско-Украинскую (1796 –1835) и Харьковскую губернию (с 1835-го). Его население быстро росло: если в 1779 году в Волчанске проживал 1161 человек, то в 1796-м — 1891, в 1810-м — 3933, а в 1837-м — уже 7090.

Развивался как сельскохозяйственный и ремесленный центр, в городе проходило 7-9 ярмарок в год, работали кирпичный и салотопенный заводы, а также несколько пищевых предприятий, включая пивовареню. К 1895 году население достигло 10 981 жителей. В 1896 году открылось железнодорожное сообщение с Белгородом, в 1901 году — с Купянском, после чего началось ускоренное развитие города. В 1912 году здесь открыли историко-археологический музей и кинотеатр, начался выпуск первой городской газеты. С 1923 года — центр района.

В ноябре 1941-го и с июня 1942 по февраль 1943 года был оккупирован немецкими войсками. В послевоенные годы развивался как центр пищевой и легкой промышленности, действовали несколько крупных предприятий, среди которых ключевое — агрегатный завод (основан в 1970-м, выпускал гидравлические приводы и агрегаты для авиационной техники), работали также молочный и маслоэкстракционный заводы, мясокомбинат.

Боевые действия

В феврале 2022 года в самом начале военной операции Волчанск был занят российскими войсками, на его территории действовала пророссийская военно-гражданская администрация. В сентябре того же года город был оставлен в ходе контрнаступления ВСУ. Из окрестностей Волчанска неоднократно обстреливали Шебекино и другие населенные пункты Белгородской области.

В мае 2024 года в результате наступления в Харьковской области российские войска вновь подошли к Волчанску и заняли часть городской застройки, в нем начались уличные бои. Во время боевых действий город был практически полностью разрушен, в нем была объявлена принудительная эвакуация. Российские власти связывают наступление на харьковском направлении в том числе в районе Волчанска с созданием «санитарной зоны» для защиты от обстрелов российской территории, в том числе Белгорода.