Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия может на время остановить боевые действия под Купянском и Покровском, чтобы пустить в города журналистов, в том числе украинских, сообщил Путин. По его словам, в этот момент важно обойтись без провокаций
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Россия не против пустить журналистов и СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зону окружения противника под Купянском и Покровском. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны России.

По словам Путина, он обсудил это с командующими группировок. Это необходимо, что журналисты «зашли и своими глазами увидели, что там происходит».

Путин отметил, что в Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. «В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске, противник находится заблокированным и в окружении», — заявил он.

Путин рассказал об окружении ВСУ по двум направлениям в Донбассе
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российский президент добавил, что главное — чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», — добавил он.

Путин заявил, что Россия готова на время прекратить боевые действия, чтобы пустить в населенные пункты группы журналистов. «Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — добавил президент.

Также на встрече с военными президент рассказал, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон». По его словам, на них запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени». Путин назвал испытания огромным успехом.

