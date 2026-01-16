Военные доложили Белоусову о контроле над всеми районами Купянска

Генерал Кузовлев доложил о боях в 10 населенных пунктах, Купянск целиком под российским контролем

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад», где заслушал доклад ее командующего генерал-полковника Сергея Кузовлева. Речь шла в том числе о ситуации в районе Купянска.

Как сообщает Минобороны, Белоусов уточнил обстановку. «В целом я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?» В сообщении военного ведомства говорится, что Кузовлев доложил, что все районы города находятся под контролем российских войск.

Также командование группировки «Запад» доложило о том, что в декабре российские войска заняли шесть населенных пунктов — Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку, Диброву. «Еще в десяти населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению», — сообщил Кузовлев.

20 ноября прошлого года глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска заняли Купянск — районный центр в Харьковской области. Владимир Путин позже заявлял, что контроль над городом был установлен еще в начале ноября.

После этого украинская сторона неоднократно оспаривала контроль над Купянском. Владимир Зеленский в декабре опубликовал видео у стелы на въезде в город и утверждал, что бои там продолжаются. Минобороны, в свою очередь, указывало, что отражает попытки ВСУ ворваться в Купянск.

11 января российские военные сообщили, что украинцы попытались при помощи дрона установить свой флаг на крыше здания районной администрации в центре города, чтобы обозначить свое присутствие. «Флаг и беспилотный аппарат уничтожены», — говорилось в заявлении.