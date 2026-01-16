 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные доложили Белоусову о контроле над всеми районами Купянска

Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Кузовлев доложил о боях в 10 населенных пунктах, Купянск целиком под российским контролем

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад», где заслушал доклад ее командующего генерал-полковника Сергея Кузовлева. Речь шла в том числе о ситуации в районе Купянска.

Как сообщает Минобороны, Белоусов уточнил обстановку. «В целом я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?» В сообщении военного ведомства говорится, что Кузовлев доложил, что все районы города находятся под контролем российских войск.

Военные доложили Белоусову о контроле над всеми районами Купянска
Video

Также командование группировки «Запад» доложило о том, что в декабре российские войска заняли шесть населенных пунктов — Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку, Диброву. «Еще в десяти населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению», — сообщил Кузовлев.

20 ноября прошлого года глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска заняли Купянск — районный центр в Харьковской области. Владимир Путин позже заявлял, что контроль над городом был установлен еще в начале ноября.

Путин ответил на вопрос о Зеленском в Купянске словами «заходи в дом»
Политика

После этого украинская сторона неоднократно оспаривала контроль над Купянском. Владимир Зеленский в декабре опубликовал видео у стелы на въезде в город и утверждал, что бои там продолжаются. Минобороны, в свою очередь, указывало, что отражает попытки ВСУ ворваться в Купянск.

11 января российские военные сообщили, что украинцы попытались при помощи дрона установить свой флаг на крыше здания районной администрации в центре города, чтобы обозначить свое присутствие. «Флаг и беспилотный аппарат уничтожены», — говорилось в заявлении.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Купянск Валерий Герасимов Харьковская область
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Герасимов сообщил о завершении взятия Купянска-Узлового российской армией
Политика
Минобороны сообщило о попытке ВСУ установить свой флаг в Купянске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
NYT узнала о встрече директора ЦРУ с временным лидером Венесуэлы Политика, 17:33
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Названы главные факторы давления на рынок стрит-ретейла в 2026 году Недвижимость, 17:27
ВС счел, что брак с россиянином не препятствует выдворению из России Политика, 17:24
Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами Политика, 17:23
В Белоруссии появятся криптобанки. Что это значит Крипто, 17:22
Впервые за 25 лет футболист «Лидс» стал игроком месяца в АПЛ Спорт, 17:13
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Минюст объявил иноагентами американиста Куриллу и проект «Люди Байкала» Политика, 17:07
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
СК опубликовал видео с разрушенной аудиторией учебного центра МВД в Коми Общество, 17:00
Цены на газ в Европе взлетели на 30% за неделю из-за «идеального шторма» Инвестиции, 17:00
Представитель Euroclear заявил об «оговорке» про спор с ЦБ в Брюсселе Финансы, 17:00
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом Политика, 16:56