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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ под Купянском

Минобороны: российские военные улучшили позиции на купянском направлении
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Военная операция на Украине

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он рассказал, что российская армия заняла опорный пункт и захватила четыре блиндажа. По словам Зыбинского, ВСУ потеряли взвод живой силы, американскую бронированную машину MaxxPro, гаубицу М-777, самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет.

В Минобороны рассказали ТАСС, что военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-20 точным огнем уничтожили резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на краснолиманском направлении. За сутки на этом направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

С начала августа ведомство отчитывается об успехах на купянском направлении. На этом фоне 12 августа украинские власти начали эвакуировать жителей из региона. Минобороны Украины признавало, что на купянском направлении для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии. На тот момент глава ведомства Алексей Резников при этом отмечал, что для Украины ситуация остается контролируемой.

7 сентября группировка «Запад» уничтожила более двух взводов живой силы противника, два пикапа и разведывательный дрон. Кроме того, артиллерия «Запада» уничтожила украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab калибром 155 мм и минометный расчет около сел Новоегорьевка и Ревучее, сказал Зыбинский.

Минобороны России регулярно отчитывается о ходе военной операции и потерях украинской стороны. О своих потерях страна в последний раз сообщала год назад.

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ под Купянском
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ под Купянском

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Теги
ВСУ Купянск Военная операция на Украине
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