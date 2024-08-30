 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Тяжелые бои идут на купянском участке военной операции на Украине, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинская армия сосредоточила в этом направлении большую часть личного состава и техники.

«На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — сказал Ганчев.

Также глава ВГА сообщил о взятии российскими войсками села Синьковка, которое находится в 13 км от Купянска. О заходе в Синьковку ранее сообщили в Минобороны.

В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывы
Политика
Человек в бомбоубежище

В начале августа главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о сложной обстановке на северском (город Северск находится на севере ДНР у границы с ЛНР) и купянском (город Купянск — в Харьковской области, вблизи границы с ЛНР и Белгородской областью) направлениях.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский называл самым сложным для украинских сил покровское направление в ДНР из-за «наиболее интенсивных» действий российских войск. 19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на фоне продвижения российской армии в этом районе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине Купянск Харьковская область
Материалы по теме
В санитарную зону в Харьковской области вошли 14 населенных пунктов
Политика
В ВСУ заявили об отходе «на более выгодные позиции» в районе Купянска
Политика
В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
ГТЛК поставит 41 поезд для ВСМ Москва — Санкт-ПетербургБизнес, 17:16
Мосбиржа назвала последний день торгов акциями SolidcoreИнвестиции, 17:14
Петер Сийярто показал вид из офиса «Газпрома»Политика, 17:14
В Одессе работники военкомата подрались с призывникамиПолитика, 17:11
Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференцийСпорт, 17:04
Минюст признал иноагентом Галину Тимченко⁠Политика, 17:04
Судья Верховного суда Татарстана объяснил гражданство США у детейПолитика, 16:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронтаПолитика, 16:46
«Королева марафонов» признала вину и решила продать квартируОбщество, 16:43
Новые учебники истории для школьников утвердят к декабрюОбщество, 16:36
Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на годСпорт, 16:33
В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭОбщество, 16:30
Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16Политика, 16:28
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». ФотогалереяОбщество, 16:26 