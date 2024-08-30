В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронта
Тяжелые бои идут на купянском участке военной операции на Украине, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, украинская армия сосредоточила в этом направлении большую часть личного состава и техники.
«На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — сказал Ганчев.
Также глава ВГА сообщил о взятии российскими войсками села Синьковка, которое находится в 13 км от Купянска. О заходе в Синьковку ранее сообщили в Минобороны.
В начале августа главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о сложной обстановке на северском (город Северск находится на севере ДНР у границы с ЛНР) и купянском (город Купянск — в Харьковской области, вблизи границы с ЛНР и Белгородской областью) направлениях.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский называл самым сложным для украинских сил покровское направление в ДНР из-за «наиболее интенсивных» действий российских войск. 19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми на фоне продвижения российской армии в этом районе.
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