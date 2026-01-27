Герасимов сообщил о блокировании района с силами ВСУ у Купянска
Группировка войск «Запад» заблокировала район поблизости от Купянска, где остается до 800 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов по результатам инспекции в районе базирования группировки войск «Запад».
По словам генерала, боевые действия продолжаются в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. Заблокированный участок местности имеет размеры примерно 4 на 6 км.
