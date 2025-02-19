На Украине сообщили о приближении российских войск к Купянску
В Купянске в Харьковской области сложилась критическая ситуация, это касается линии фронта, ситуации безопасности, социальной и критической инфраструктуры, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала Эспрессо.
По словам Беседина, российские войска приближаются к городу по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Купянск подвергается ударам, которые нарушают логистические пути.
Продвижение российских войск подтвердил Виталий Ганчев, который с начала военных действий в 2022 году возглавляет военно-гражданскую администрацию Харьковской области. «Мы постепенно приближаемся к Купянску с разных сторон. Наше движение в районе Двуречной в целом расширяет пути для развития дальнейших наступательных действий по разным направлениям», — заявил он ТАСС.
Как сообщил Беседин, помимо ситуацией с безопасностью, «донимают погодные условия». Многие жители уехали, и коммунальные службы круглосуточно пытаются спасти многоквартирные дома, в которых замерзли системы отопления.
В октябре 2024 года власти Украины объявили в Купянске и ближайших населенных пунктов обязательную эвакуацию. Тогда в купянской общине находились 4 тыс. человек, а до начала полномасштабных боев численность жителей города оценивали почти в 27 тыс. человек.
В конце января российское Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Западное, которое расположено на западном берегу реки Оскол рядом с трассой, соединяющей Купянск и Двуречную. Последняя перешла под контроль российских войск через несколько дней.
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