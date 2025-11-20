Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, заявляли в Минобороны

Российские войска взяли под контроль Купянск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов.

«Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — доложил Герасимов президенту Владимиру Путину.

Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

В конце сентября ведомство сообщало, что войска заняли 5667 зданий из 8667 в Купянске. В конце того же месяца Генштаб сообщал об окружении украинских подразделений и их уничтожении. Минобороны также публиковало видео с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен.

Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, заявляли в Минобороны.