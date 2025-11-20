 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли Купянск

Сюжет
Военная операция на Украине
Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, заявляли в Минобороны

Российские войска заняли Купянск
Video

Российские войска взяли под контроль Купянск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов.

Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

«Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — доложил Герасимов президенту Владимиру Путину.

Купянск (укр. Куп'янськ) — это город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР.

Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

В конце сентября ведомство сообщало, что войска заняли 5667 зданий из 8667 в Купянске. В конце того же месяца Генштаб сообщал об окружении украинских подразделений и их уничтожении. Минобороны также публиковало видео с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен.

Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР, заявляли в Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Купянск Харьковская область Военная операция на Украине Валерий Герасимов Владимир Путин
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Российские войска заняли более 80% территории Волчанска
Политика
Назначен новый командующий группировки «Юг»
Политика
Каллас заявила о стремлении Европы ослабить Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 22:03 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 22:03
Белый дом назвал неверным понимание договоренностей по Украине и уступкам Политика, 22:22
NYT анонсировала сокращение покупок российской нефти Индией с пятницы Политика, 22:21
США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану Политика, 22:12
Совещание Путина с военными по спецоперации. Спецэфир телеканала РБК Политика, 22:06
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо» Спорт, 22:02
Российские военные взяли под контроль Ямполь и Петропавловку Политика, 22:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Путин назвал власти Украины преступной группировкой на «золотых горшках» Политика, 21:59
«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо» Спорт, 21:57
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 21:53
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:49
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Российские войска заняли более 80% территории Волчанска Политика, 21:44
Назначен новый командующий группировки «Юг» Политика, 21:41