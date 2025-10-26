 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путину доложили об окружении ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Сюжет
Военная операция на Украине

Группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце в районе Красноармейска и Димитрова 31 батальон ВСУ, доложил президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов. Видео совещания опубликовала пресс-служба Кремля.

«В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки Вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», — сказал глава Генштаба.

Также, по словам Герасимова, взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Кроме того, штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии взяли под контроль переправы ВСУ через реку Оскол южнее города, добавил он. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.

Путин ответил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать прежде всего мнение командующих группировок», — сказал президент.

Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и приняты меры для эвакуации людей в безопасные районы. «В целях минимизации напрасных жертв, прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать», — добавил он.

Материал дополняется

