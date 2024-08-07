G20 — что это за организация, какие цели и задачи она выполняет

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Что такое G20

«Большая двадцатка» («Группа двадцати», англ. The Group of Twenty, G20) — это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Тесно сотрудничает с институтами Бреттон-Вудской системы — Международным валютным фондом и Всемирным банком. В G20 входят 19 государств и два региональных объединения. На участников G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты.

История создания G20

В учреждении «Двадцатки» ведущую роль сыграли страны «Большой семерки» (в 1998–2014 годах — «Большая восьмерка»), столкнувшиеся с необходимостью создать более репрезентативную площадку для обсуждения макроэкономической политики с учетом роста экономического потенциала развивающихся стран — Бразилии, Индии, Китая, Мексики, Индонезии, ЮАР и других.

«Большая двадцатка» ведет историю с апреля 1998 года, когда по инициативе США в Вашингтоне собрались министры финансов и управляющие центральных банков 22 стран «с системно значимой экономикой», чтобы обсудить пути выхода из азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов. Были созданы рабочие группы по изучению его причин и выработке предложений по его преодолению. Мероприятие задумывали как разовое экстренное совещание, но уже через полгода в октябре «Группа двадцати двух» собралась снова — на осеннем заседании Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). К этим встречам присоединились еще четыре государства.

В марте и апреле 1999 года по инициативе «Большой семерки» было созвано два совещания с участием 33 стран. Формат встреч 1998–1999 годов, предполагавший свободный обмен мнениями на семинарах с участием наблюдателей от международных организаций и частного бизнеса, был признан участниками продуктивным, поэтому в декабре того же года на встрече в Берлине министры финансов договорились продолжать встречи на ежегодной основе.

В 2005 году премьер-министр Канады Пол Мартин впервые предложил повысить представительство на совещаниях. Первый саммит «Группы 20» на высшем уровне состоялся в ноябре 2008 года в Вашингтоне в разгар мирового экономического кризиса. Следующие два года они проходили дважды в год: в 2009-м — в Лондоне (Великобритания) и Питтсбурге (США), в 2010 году — в Торонто (Канада) и Сеуле (Республика Корея).

После саммита в Париже в 2011 году лидеры стали встречаться только раз в год, а проведение саммита отныне было возложено на страну — председательницу объединения.

Участники «Большой двадцатки»

Страна Размер ВВП в 2023 году в текущих ценах (в долларах США) Источник: Всемирный банк Доля в мировом ВВП В какие другие международные организации входит Австралия 1,72 трлн 1,63% АТЭС, Восточноазиатский саммит, МИКТА, ОЭСР, Содружество, ТТП, Форум тихоокеанских островов, AUKUS Аргентина 640,6 млрд 0,61% ОАГ, МЕРКОСУР, ПРОСУР, СЕЛАК Бразилия 2,17 трлн 2,06% ОАГ, МЕРКОСУР, БРИКС Великобритания 3,34 трлн 3,17% НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, Совет Европы, Содружество, G7, AUKUS Германия 4,46 трлн 4,23% ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, Совет Европы, G7 Индия 3,55 трлн 3,37% БРИКС, Восточноазиатский саммит, Содружество, ШОС Индонезия 1,37 трлн 1,3% АСЕАН, МИКТА, ОИС Италия 2,25 трлн 2,14% ЕС, Совет Европы, НАТО, G7, ОЭСР, ОБСЕ Канада 2,14 трлн 2% АТЭС, НАТО, ОАГ, ОБСЕ, ОЭСР, Содружество, G7, USMCA Китай 17,79 трлн 16,9% АСЕАН+3, АТЭС, БРИКС, ШОС Мексика 1,79 трлн 1,7% АТЭС, МИКТА, ОАГ, ОЭСР, СЕЛАК, USMCA Республика Корея 1,71 трлн 1,6% АТЭС, АСЕАН+3, Восточноазиатский саммит, МИКТА, ОЭСР Россия 2,02 трлн 1,9% АТЭС, БРИКС, Восточноазиатский саммит, ОДКБ, СНГ, ШОС Саудовская Аравия 1,07 трлн 1,01% ЛАГ, ОИС, ОПЕК США 27,36 трлн 25,95% АТЭС, Восточноазиатский саммит, НАТО, ОАГ, ОБСЕ, ОЭСР, AUKUS, USMCA Турция 1,11 трлн 1,05% МИКТА, НАТО, ОБСЕ, ОИС, ОЭСР, ОТГ, Совет Европы Франция 3,03 трлн 2,87% ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, Совет Европы ЮАР 377,78 млн 0,36% Афросоюз, САДК, БРИКС Япония 4,21 трлн 4,0% АСЕАН+3, АТЭС, Восточноазиатский саммит, ОЭСР, G7

На правах участников в группу также входят региональные объединения:

Африканский союз (с 2023 года), объединяющий 55 стран Африки;

Европейский союз (объединяет 27 стран Европы).

Постоянными членами встреч являются также президент Всемирного банка, директор-распорядитель МВФ, а также председатели Международного валютно-финансового комитета и Комитета по развитию МВФ.

Поскольку регионы мира представлены несбалансированно, то сложилась практика приглашения на встречи представителей экономически важных стран, не входящих в «Двадцатку». Формально не являясь членами клуба, постоянным гостем встреч является Испания, часто приглашаются Нидерланды.

В 2024 году странами — гостями рабочих встреч G20 станут Ангола, Египет, Испания, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Сингапур.

Структура G20

У группы нет постоянных органов, бюджета и регламентированного членства. За проведение мероприятий отвечает страна-председатель, которая избирается на один год в порядке ротации (с этой целью все страны объединены в пять групп). С января 2002 года сложилась практика, по которой действующий председатель с предыдущим и будущим образуют «тройку». Это обеспечивает преемственность работы группы.

В 2024 году в тройку наряду с действующим председателем Бразилией входят Индия (председательствовала в 2023 году) и ЮАР (председатель в 2025 году).

Ежегодно группа проводит свыше 100 встреч, главной из которых является саммит (от англ. summit, «пик, вершина») — мероприятие на высшем уровне с участием глав государств или правительств. Основные мероприятия и встречи принимает у себя страна-председатель, которая также формирует повестку группы.

По итогам каждого саммита принимается коммюнике — согласованное заявление стран-участниц по вопросам, которые обсуждались на встречах.

Проходят также другие мероприятия, которые традиционно сгруппированы в два тематических направления, или трека (от англ. track, «путь, тропа, след»):

трек шерпов — личных представителей глав государств и правительств стран-участниц. Включает 15 рабочих (по сельскому хозяйству, противодействию коррупции, туризму и т.д.), две целевых и одну инициативную группу (по биоэкономике).

финансовый трек, в котором участвуют министры финансов и управляющие центробанков G20, они встречаются минимум четыре раза в год, в том числе в ходе ежегодных совещаний Всемирного банка и МВФ. В рамках трека действует три целевых и семь технических групп (по устойчивым финансам, международному налогообложению, инфраструктуре, финансовой инклюзии и др.).

Действуют также группы взаимодействия, объединяющие представителей бизнеса (B20), гражданского общества (C20), труда (L20), женщин (W20), молодежи (Y20), аналитические центры (T20, от англ. think tank) и науки (S20).

Цели и задачи «Большой двадцатки»

Главная цель G20 — координация действий для поддержания устойчивого экономического роста и стабильности мировой валютно-финансовой архитектуры, а также реформирования международных финансово-экономических организаций, в первую очередь ВБ и МВФ.

В 2009 году на Питтсбургском саммите было принято Рамочное соглашение об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте, которое легло в основу всех последующих инициатив в рамках финансового трека. В число основных принципов и приоритетов соглашения вошли:

ответственная бюджетно-фискальная политика;

регулирование мировой финансовой инфраструктуры;

устранение дисбалансов в счетах по текущим операциям;

поддержка открытой торговой и инвестиционной политики, борьба с протекционизмом;

поддержание ценовой стабильности и рыночных обменных курсов валют;

поддержка структурных реформ, направленных на стимулирование экономического роста;

устойчивое развитие и снижение бедности.

По оценкам исследователей, на реализацию этого соглашения пришлось 54% Анталийского, 69% Ханьчжоуского и 42% Гамбургского планов действий, принятых G20 соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах.

Начиная с министерских встреч 2001 года в Канаде в повестку вошли такие темы, как энергопереход, изменение климата, борьба с коррупцией, здравоохранение, устойчивое развитие, сельское хозяйство.

Россия в «Большой двадцатке»

Россия участвует в деятельности «Двадцатки» в качестве постоянного члена с момента основания, в 2013 году она была председательницей группы и приняла у себя мероприятия «Двадцатки».

Отношения России с некоторыми участниками G20 обострились после начала военных действий на Украине, с призывами исключить Россию из G20 неоднократно выступали США. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что исключение страны из объединения будет противоречить принципу многосторонности. Президент Владимир Путин отказался от участия в саммите на Бали (2022), в его итоговой декларации говорилось о «глубочайшем сожалении по поводу агрессии Российской Федерации против Украины», а участники потребовали «полного и безоговорочного вывода вооруженных сил с территории Украины». Коммюнике следующего саммита 2023 года в Индии уже не содержало прямого осуждения действий России.

Саммиты «Большой двадцатки»

Всего с 2008 года состоялось 18 саммитов на высшем уровне. Последний прошел 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели (Индия). Его тема была заявлена как «Одна Земля, одна семья, одно будущее», а в числе основных вопросов значились изменение климата и зеленая энергетика. В частности, Индия при участии США и Бразилии анонсировала создание Глобального альянса по биотопливу.

Одним из его важных достижений стало принятие Африканского союза в качестве второго после Евросоюза постоянного коллективного участника (до 2023 года в G20 участвовала только одна страна Африки — ЮАР). На саммите лидеры Индии, США, Саудовской Аравии и Евросоюза объявили о создании нового экономического коридора «Индия — Ближний Восток — Европа». С его помощью планируют укрепить транспортную связанность Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Израиля и ЕС.

С 1 декабря 2023-го по 30 ноября 2024-го председательство принадлежит Бразилии, 18–19 ноября 2024 она принимает саммит группы в Рио-де-Жанейро, остальные мероприятия проходят в 15 городах пяти штатов страны.

Тема саммита 2024 года — «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». В его рамках планируется запуск Глобального альянса против голода и бедности и Глобальной мобилизации с целью противодействия изменению климата.

Достижения, оценки и перспективы форума G20

В 2008–2009 годы участникам группы удалось согласовать финансовый пакет на сумму около $5 трлн для поддержки стабильности мировой финансовой системы. В 2012 году «Двадцатка» вместе с ОЭСР разработала систему BEPS (Base erosion and profit shifting) — план действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводу прибыли из налогообложения. Ее участниками стали более 145 стран и юрисдикций.

Некоторые критики считают, что «Двадцатка», замышлявшаяся как группа кризисного реагирования, не смогла повторить успех своих скоординированных действий в ходе кризиса 2008–2009 годов. В частности, принятый в 2014 году Брисбенский пятилетний план действий, предусматривавший ускорение темпов роста на 2,1 п.п., был реализован лишь частично. В целом уровень реализации взятых на себя обязательств в рамках G20 был неустойчивым, по одной из оценок, с 2008 года полностью удалось реализовать только 54% из более чем 3 тыс. взятых на себя обязательств.

Роль «Двадцатки» выросла в период пандемии COVID-19, когда группа согласовала пакет мер фискальной поддержки на сумму порядка $15 трлн для помощи пострадавшим домохозяйствам и бизнесу, приостановку выплат по внешнему долгу для беднейших стран и выпуск специальных прав заимствования МВФ на сумму $650 млрд.

В 2021 году «Двадцатка» согласовала введение минимального налога на прибыль корпораций, который не позволил бы крупным компаниям избегать трат путем переноса производств в страны с низкими налогами. К этой инициативе присоединились 130 государств.

На 2024 год благодаря расширенному составу G20 является наиболее репрезентативной неформальной площадкой для обсуждения мировых экономических и политических проблем; на полях саммита лидеры стран имеют возможность провести двусторонние консультации и урегулировать накопившиеся разногласия. Например, в 2019 году на саммите в Осаке президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры об урегулировании торговых споров.

В последние годы работа саммитов осложнялась политическими конфликтами между странами-участницами. В частности, на саммите 2023 года Саудовская Аравия и Китай бойкотировали встречи по туризму, которые должны были пройти в союзной территории Индии Джамму и Кашмир (ее принадлежность оспаривает Пакистан), а принятие совместной итоговой декларации по вопросу Украины привело к разногласиям из-за позиций Москвы и Пекина. В марте 2024 года главы минфинов и ЦБ стран «Двадцатки» не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа, вместо этого Бразилия обнародовала собственное коммюнике.

Другой вызов G20 — рост протекционизма и фрагментации мировой экономики. В частности, в марте 2017 года впервые с 2008 года в итоговое коммюнике не вошла приверженность принципам свободной торговли.