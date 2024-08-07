G20 — что это за организация, какие цели и задачи она выполняет
Содержание:
- Что такое G20
- История создания G20
- Участники Большой двадцатки
- Структура G20
- Цели и задачи Большой двадцатки
- Россия в Большой двадцатке
- Саммиты Большой двадцатки
- Достижения, оценки и перспективы форума G20
Что такое G20
«Большая двадцатка» («Группа двадцати», англ. The Group of Twenty, G20) — это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Тесно сотрудничает с институтами Бреттон-Вудской системы — Международным валютным фондом и Всемирным банком. В G20 входят 19 государств и два региональных объединения. На участников G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты.
История создания G20
В учреждении «Двадцатки» ведущую роль сыграли страны «Большой семерки» (в 1998–2014 годах — «Большая восьмерка»), столкнувшиеся с необходимостью создать более репрезентативную площадку для обсуждения макроэкономической политики с учетом роста экономического потенциала развивающихся стран — Бразилии, Индии, Китая, Мексики, Индонезии, ЮАР и других.
«Большая двадцатка» ведет историю с апреля 1998 года, когда по инициативе США в Вашингтоне собрались министры финансов и управляющие центральных банков 22 стран «с системно значимой экономикой», чтобы обсудить пути выхода из азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов. Были созданы рабочие группы по изучению его причин и выработке предложений по его преодолению. Мероприятие задумывали как разовое экстренное совещание, но уже через полгода в октябре «Группа двадцати двух» собралась снова — на осеннем заседании Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). К этим встречам присоединились еще четыре государства.
В марте и апреле 1999 года по инициативе «Большой семерки» было созвано два совещания с участием 33 стран. Формат встреч 1998–1999 годов, предполагавший свободный обмен мнениями на семинарах с участием наблюдателей от международных организаций и частного бизнеса, был признан участниками продуктивным, поэтому в декабре того же года на встрече в Берлине министры финансов договорились продолжать встречи на ежегодной основе.
В 2005 году премьер-министр Канады Пол Мартин впервые предложил повысить представительство на совещаниях. Первый саммит «Группы 20» на высшем уровне состоялся в ноябре 2008 года в Вашингтоне в разгар мирового экономического кризиса. Следующие два года они проходили дважды в год: в 2009-м — в Лондоне (Великобритания) и Питтсбурге (США), в 2010 году — в Торонто (Канада) и Сеуле (Республика Корея).
После саммита в Париже в 2011 году лидеры стали встречаться только раз в год, а проведение саммита отныне было возложено на страну — председательницу объединения.
Участники «Большой двадцатки»
|Страна
|Размер ВВП в 2023 году в текущих ценах (в долларах США) Источник: Всемирный банк
|Доля в мировом ВВП
|В какие другие международные организации входит
|Австралия
|1,72 трлн
|1,63%
|АТЭС, Восточноазиатский саммит, МИКТА, ОЭСР, Содружество, ТТП, Форум тихоокеанских островов, AUKUS
|
|Аргентина
|640,6 млрд
|0,61%
|ОАГ, МЕРКОСУР, ПРОСУР, СЕЛАК
|
|Бразилия
|2,17 трлн
|2,06%
|ОАГ, МЕРКОСУР, БРИКС
|
|Великобритания
|3,34 трлн
|3,17%
|НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, Совет Европы, Содружество, G7, AUKUS
|
|Германия
|4,46 трлн
|4,23%
|ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, Совет Европы, G7
|
|Индия
|3,55 трлн
|3,37%
|БРИКС, Восточноазиатский саммит, Содружество, ШОС
|
|Индонезия
|1,37 трлн
|1,3%
|АСЕАН, МИКТА, ОИС
|
|Италия
|2,25 трлн
|2,14%
|ЕС, Совет Европы, НАТО, G7, ОЭСР, ОБСЕ
|
|Канада
|2,14 трлн
|2%
|АТЭС, НАТО, ОАГ, ОБСЕ, ОЭСР, Содружество, G7, USMCA
|
|Китай
|17,79 трлн
|16,9%
|АСЕАН+3, АТЭС, БРИКС, ШОС
|
|Мексика
|1,79 трлн
|1,7%
|АТЭС, МИКТА, ОАГ, ОЭСР, СЕЛАК, USMCA
|
|Республика Корея
|1,71 трлн
|1,6%
|АТЭС, АСЕАН+3, Восточноазиатский саммит, МИКТА, ОЭСР
|
|Россия
|2,02 трлн
|1,9%
|АТЭС, БРИКС, Восточноазиатский саммит, ОДКБ, СНГ, ШОС
|
|Саудовская Аравия
|1,07 трлн
|1,01%
|ЛАГ, ОИС, ОПЕК
|
|США
|27,36 трлн
|25,95%
|АТЭС, Восточноазиатский саммит, НАТО, ОАГ, ОБСЕ, ОЭСР, AUKUS, USMCA
|
|Турция
|1,11 трлн
|1,05%
|МИКТА, НАТО, ОБСЕ, ОИС, ОЭСР, ОТГ, Совет Европы
|
|Франция
|3,03 трлн
|2,87%
|ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОЭСР, Совет Европы
|
|ЮАР
|377,78 млн
|0,36%
|Афросоюз, САДК, БРИКС
|
|Япония
|4,21 трлн
|4,0%
|АСЕАН+3, АТЭС, Восточноазиатский саммит, ОЭСР, G7
|
На правах участников в группу также входят региональные объединения:
- Африканский союз (с 2023 года), объединяющий 55 стран Африки;
- Европейский союз (объединяет 27 стран Европы).
Постоянными членами встреч являются также президент Всемирного банка, директор-распорядитель МВФ, а также председатели Международного валютно-финансового комитета и Комитета по развитию МВФ.
Поскольку регионы мира представлены несбалансированно, то сложилась практика приглашения на встречи представителей экономически важных стран, не входящих в «Двадцатку». Формально не являясь членами клуба, постоянным гостем встреч является Испания, часто приглашаются Нидерланды.
В 2024 году странами — гостями рабочих встреч G20 станут Ангола, Египет, Испания, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Сингапур.
Структура G20
У группы нет постоянных органов, бюджета и регламентированного членства. За проведение мероприятий отвечает страна-председатель, которая избирается на один год в порядке ротации (с этой целью все страны объединены в пять групп). С января 2002 года сложилась практика, по которой действующий председатель с предыдущим и будущим образуют «тройку». Это обеспечивает преемственность работы группы.
В 2024 году в тройку наряду с действующим председателем Бразилией входят Индия (председательствовала в 2023 году) и ЮАР (председатель в 2025 году).
Ежегодно группа проводит свыше 100 встреч, главной из которых является саммит (от англ. summit, «пик, вершина») — мероприятие на высшем уровне с участием глав государств или правительств. Основные мероприятия и встречи принимает у себя страна-председатель, которая также формирует повестку группы.
По итогам каждого саммита принимается коммюнике — согласованное заявление стран-участниц по вопросам, которые обсуждались на встречах.
Проходят также другие мероприятия, которые традиционно сгруппированы в два тематических направления, или трека (от англ. track, «путь, тропа, след»):
- трек шерпов — личных представителей глав государств и правительств стран-участниц. Включает 15 рабочих (по сельскому хозяйству, противодействию коррупции, туризму и т.д.), две целевых и одну инициативную группу (по биоэкономике).
- финансовый трек, в котором участвуют министры финансов и управляющие центробанков G20, они встречаются минимум четыре раза в год, в том числе в ходе ежегодных совещаний Всемирного банка и МВФ. В рамках трека действует три целевых и семь технических групп (по устойчивым финансам, международному налогообложению, инфраструктуре, финансовой инклюзии и др.).
Действуют также группы взаимодействия, объединяющие представителей бизнеса (B20), гражданского общества (C20), труда (L20), женщин (W20), молодежи (Y20), аналитические центры (T20, от англ. think tank) и науки (S20).
Цели и задачи «Большой двадцатки»
Главная цель G20 — координация действий для поддержания устойчивого экономического роста и стабильности мировой валютно-финансовой архитектуры, а также реформирования международных финансово-экономических организаций, в первую очередь ВБ и МВФ.
В 2009 году на Питтсбургском саммите было принято Рамочное соглашение об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте, которое легло в основу всех последующих инициатив в рамках финансового трека. В число основных принципов и приоритетов соглашения вошли:
- ответственная бюджетно-фискальная политика;
- регулирование мировой финансовой инфраструктуры;
- устранение дисбалансов в счетах по текущим операциям;
- поддержка открытой торговой и инвестиционной политики, борьба с протекционизмом;
- поддержание ценовой стабильности и рыночных обменных курсов валют;
- поддержка структурных реформ, направленных на стимулирование экономического роста;
- устойчивое развитие и снижение бедности.
По оценкам исследователей, на реализацию этого соглашения пришлось 54% Анталийского, 69% Ханьчжоуского и 42% Гамбургского планов действий, принятых G20 соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах.
Начиная с министерских встреч 2001 года в Канаде в повестку вошли такие темы, как энергопереход, изменение климата, борьба с коррупцией, здравоохранение, устойчивое развитие, сельское хозяйство.
Россия в «Большой двадцатке»
Россия участвует в деятельности «Двадцатки» в качестве постоянного члена с момента основания, в 2013 году она была председательницей группы и приняла у себя мероприятия «Двадцатки».
Отношения России с некоторыми участниками G20 обострились после начала военных действий на Украине, с призывами исключить Россию из G20 неоднократно выступали США. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что исключение страны из объединения будет противоречить принципу многосторонности. Президент Владимир Путин отказался от участия в саммите на Бали (2022), в его итоговой декларации говорилось о «глубочайшем сожалении по поводу агрессии Российской Федерации против Украины», а участники потребовали «полного и безоговорочного вывода вооруженных сил с территории Украины». Коммюнике следующего саммита 2023 года в Индии уже не содержало прямого осуждения действий России.
Саммиты «Большой двадцатки»
Всего с 2008 года состоялось 18 саммитов на высшем уровне. Последний прошел 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели (Индия). Его тема была заявлена как «Одна Земля, одна семья, одно будущее», а в числе основных вопросов значились изменение климата и зеленая энергетика. В частности, Индия при участии США и Бразилии анонсировала создание Глобального альянса по биотопливу.
Одним из его важных достижений стало принятие Африканского союза в качестве второго после Евросоюза постоянного коллективного участника (до 2023 года в G20 участвовала только одна страна Африки — ЮАР). На саммите лидеры Индии, США, Саудовской Аравии и Евросоюза объявили о создании нового экономического коридора «Индия — Ближний Восток — Европа». С его помощью планируют укрепить транспортную связанность Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Израиля и ЕС.
С 1 декабря 2023-го по 30 ноября 2024-го председательство принадлежит Бразилии, 18–19 ноября 2024 она принимает саммит группы в Рио-де-Жанейро, остальные мероприятия проходят в 15 городах пяти штатов страны.
Тема саммита 2024 года — «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». В его рамках планируется запуск Глобального альянса против голода и бедности и Глобальной мобилизации с целью противодействия изменению климата.
Достижения, оценки и перспективы форума G20
В 2008–2009 годы участникам группы удалось согласовать финансовый пакет на сумму около $5 трлн для поддержки стабильности мировой финансовой системы. В 2012 году «Двадцатка» вместе с ОЭСР разработала систему BEPS (Base erosion and profit shifting) — план действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводу прибыли из налогообложения. Ее участниками стали более 145 стран и юрисдикций.
Некоторые критики считают, что «Двадцатка», замышлявшаяся как группа кризисного реагирования, не смогла повторить успех своих скоординированных действий в ходе кризиса 2008–2009 годов. В частности, принятый в 2014 году Брисбенский пятилетний план действий, предусматривавший ускорение темпов роста на 2,1 п.п., был реализован лишь частично. В целом уровень реализации взятых на себя обязательств в рамках G20 был неустойчивым, по одной из оценок, с 2008 года полностью удалось реализовать только 54% из более чем 3 тыс. взятых на себя обязательств.
Роль «Двадцатки» выросла в период пандемии COVID-19, когда группа согласовала пакет мер фискальной поддержки на сумму порядка $15 трлн для помощи пострадавшим домохозяйствам и бизнесу, приостановку выплат по внешнему долгу для беднейших стран и выпуск специальных прав заимствования МВФ на сумму $650 млрд.
В 2021 году «Двадцатка» согласовала введение минимального налога на прибыль корпораций, который не позволил бы крупным компаниям избегать трат путем переноса производств в страны с низкими налогами. К этой инициативе присоединились 130 государств.
На 2024 год благодаря расширенному составу G20 является наиболее репрезентативной неформальной площадкой для обсуждения мировых экономических и политических проблем; на полях саммита лидеры стран имеют возможность провести двусторонние консультации и урегулировать накопившиеся разногласия. Например, в 2019 году на саммите в Осаке президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры об урегулировании торговых споров.
В последние годы работа саммитов осложнялась политическими конфликтами между странами-участницами. В частности, на саммите 2023 года Саудовская Аравия и Китай бойкотировали встречи по туризму, которые должны были пройти в союзной территории Индии Джамму и Кашмир (ее принадлежность оспаривает Пакистан), а принятие совместной итоговой декларации по вопросу Украины привело к разногласиям из-за позиций Москвы и Пекина. В марте 2024 года главы минфинов и ЦБ стран «Двадцатки» не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа, вместо этого Бразилия обнародовала собственное коммюнике.
Другой вызов G20 — рост протекционизма и фрагментации мировой экономики. В частности, в марте 2017 года впервые с 2008 года в итоговое коммюнике не вошла приверженность принципам свободной торговли.
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