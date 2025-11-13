Си Цзиньпин следом за Трампом и Путиным отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Си Цзиньпин вслед за Трампом и Путиным отказался лететь на саммит G20

Ли Цян (Фото: Xihao Jiang / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике (ЮАР), страну будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает News.cn со ссылкой на заявление МИД Китая.

Саммит G20 должен пройти в южноафриканском Йоханнесбурге 22–23 ноября.

Кроме того, в дипведомстве заявили, что Ли Цян посетит 24-е заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет с 17 по 18 ноября в Москве, а также Замбию с официальным визитом 19–20 ноября.

Ранее свое участие в саммите G20 уже отменили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Россию на встрече в ЮАР представит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Трамп обвинил ЮАР в «очень плохой политике», в результате которой убивают много людей.

Группа G20 включает 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР (Южно-Африканская Республика), Япония. В нее также входят два региональных объединения — Европейский союз и Африканский союз.