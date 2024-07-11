Страны «Большой восьмерки»: когда существовала, кто входил

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Что такое «Большая восьмерка»

«Большая восьмерка» («Группа восьми», G8) ― это международный форум ведущих мировых держав, существовавший в 1997–2014 годах. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

Ежегодно представители стран-участниц, в том числе лидеры государств и руководители министерств, встречались на саммитах, где обсуждали вопросы глобальной экономики и политики и искали пути решения общих проблем. Главными темами были международная безопасность, энергетика, изменение климата, борьба с бедностью. Решения, которые принимались на саммитах, носили характер рекомендаций и не были обязательны для исполнения странами-участницами.

Россию пригласили участвовать в заседаниях организации в 1997 году, а в 2014 году из-за присоединения Крыма отстранили от участия в «Большой восьмерке». Организация продолжила функционировать в формате «Большой семерки».

Страны — участницы «Большой восьмерки»

В состав «Большой восьмерки» входили наиболее экономически развитые страны мира:

Великобритания;

Германия;

Италия;

Канада;

Россия;

Франция;

Япония.

В 2012 году на G8 приходилось более 50% мирового номинального ВВП, 75% мировой торговли и около 80% военного потенциала.

История «Большой восьмерки»

История G8 началась в 1975 году, когда президент Франции Валери Жискар д'Эстен организовал неофициальный саммит лидеров шести крупнейших промышленных стран мира — Великобритании, Германии, Италии, Франции, США и Японии. Цель встречи ― обсуждение координации действий в экономической сфере, особенно в связи с повышением цен на нефть.

Канада присоединилась к форуму в 1976 году, название организации изменилось на «Большую семерку» (G7). С 1980-х годов G7 активно участвовала в решении глобальных проблем, связанных с поддержкой развивающихся стран, загрязнением окружающей среды, развитием международных отношений и противодействия терроризму.

Участие России в заседаниях G7 началось в 1994 году, когда после саммита группы в Неаполе российские официальные лица провели отдельные встречи с лидерами «семерки». В 1997 году премьер-министр Великобритании Тони Блэр и президент США Билл Клинтон официально пригласили Россию к участию в саммитах G7, что было обусловлено ее ролью в мировой экономике и растущей политической значимостью. Присоединение России отражало признание ее нового статуса после распада Советского Союза. Название группы сменилось на «Большую восьмерку» (G8).

С началом XXI века встречи «Большой восьмерки» начали сопровождаться протестными выступлениями антиглобалистов и экологических активистов, которые часто перерастали в столкновения с полицией. Организацию критиковали за то, что к обсуждению важнейших проблем не приглашают широкий круг общественности, а также за то, что ее решения неэффективны.

Сейчас G7 продолжает играть важную роль в решении международных проблем, но ее влияние уменьшается в связи с тем, что в ее работе не участвуют другие экономически развитые страны, например Китай.

Приостановление участия России в «Большой восьмерке»

В 2014 году после присоединения Крыма к России США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония приняли решение бойкотировать мероприятия с участием России. Группа вернулась к формату «Большой семерки». Отстранение России стало одним из способов оказать давление на страну, чтобы изменить ее поведение на международной арене.

Сторонники приостановления участия России заявляли, что страна нарушила нормы международного права, а это противоречит ценностям организации. Противники такого решения, среди которых бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший советник президента США Билла Клинтона по делам России Тоби Гати, указывали, что Россия остается одним из ключевых игроков на мировой арене, и ее исключение снижает эффективность G8 в решении глобальных проблем.

В 2024 году «Большая семерка» продолжает проводить заседания без участия России. Вопрос о возвращении страны поднимался (например, с такой идеей в 2018 году выступил президент США Дональд Трамп), но не находил поддержки большинства стран-участниц. В 2023 году Япония пригласила Россию на саммит G7, однако президент России Владимир Путин отклонил приглашение. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявлял, что возрождение формата G8 неактуально и не имеет смысла.

Структура «Большой восьмерки»

«Большая восьмерка» не имела строгой структуры, постоянного секретариата и устава. Встречи лидеров проходили без официальных протоколов и регламентов. Все члены G8 имели равные права и возможности высказать свою позицию. Решения принимались только при достижении согласия между всеми членами, а также не были обязательными для исполнения.

Саммиты G8 проходили ежегодно в странах, которые выступали председателями группы в том или ином году. Между саммитами работали группы по разным направлениям: экономика, окружающая среда, безопасность. G8 сотрудничала с ООН, МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями.

Структура «Большой восьмерки» включала в себя:

саммит глав государств и правительств . Это ежегодная встреча лидеров стран-участниц, на которой обсуждались ключевые международные вопросы. Саммит обычно длился 2–3 дня и проводился в одной из стран, выбранной председательницей группы;

. Это ежегодная встреча лидеров стран-участниц, на которой обсуждались ключевые международные вопросы. Саммит обычно длился 2–3 дня и проводился в одной из стран, выбранной председательницей группы; встречи доверенных лиц руководителей стран «Большой восьмерки». Ежегодно руководители стран ― участниц организации назначали шерпов ― личных представителей, которые занимались предварительными встречами и организацией саммита. В разное время шерпами России выступали такие политики, как Евгений Примаков, Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович;

Ежегодно руководители стран ― участниц организации назначали шерпов ― личных представителей, которые занимались предварительными встречами и организацией саммита. В разное время шерпами России выступали такие политики, как Евгений Примаков, Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович; министерские встречи . Регулярные встречи министров финансов, иностранных дел и образования стран-участниц для обсуждения конкретных вопросов;

. Регулярные встречи министров финансов, иностранных дел и образования стран-участниц для обсуждения конкретных вопросов; рабочие группы. Постоянно действующие команды специалистов, которые проводят исследования, готовят аналитические материалы и предложения для министров и президентов.

Цели объединения и темы саммитов стран G8

Темы саммитов G8 варьировались в зависимости от актуальной мировой повестки и предложений участниц. Важным аспектом деятельности «восьмерки» было укрепление международных отношений и коллективная безопасность: урегулирование конфликтов, предотвращение распространения оружия массового поражения и противодействие терроризму.

Темы саммитов делились на несколько подгрупп.

1. Экономическое сотрудничество и развитие

Обсуждение макроэкономической ситуации в мире.

Координация экономической и финансовой политики.

Содействие устойчивому экономическому росту и занятости.

2. Глобальные проблемы

Изменение климата и охрана окружающей среды.

Энергетическая безопасность.

Международная торговля и инвестиции.

Борьба с бедностью и развитие Африки.

3. Региональная и международная безопасность

Предотвращение и урегулирование конфликтов.

Противодействие терроризму и организованной преступности.

Нераспространение оружия массового уничтожения.

4. Сотрудничество в области политики и управления

Поддержка демократии и соблюдение прав человека.

Содействие эффективному глобальному управлению.

Реформирование международных институтов.

G8 играла ключевую роль в координации международных усилий по борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года в США и принимала участие в разработке и реализации мер по предотвращению распространения ядерного оружия.

«Большая восьмерка» играла важную роль в переговорах по климату и способствовала ратификации Киотского протокола, выделяла средства на сохранение биоразнообразия и борьбу с глобальным потеплением, поддерживала программы по развитию возобновляемых источников энергии.

В 2002 году под эгидой G8 был основан Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который продолжает собирать средства и поддерживать программы по борьбе с этими заболеваниями. В 2009 году G8 запустила инициативу по борьбе с голодом и недоеданием в мире.

«Молодежная Большая восьмерка»

«Молодежная Большая восьмерка» (Youth G8, Y8) ― это организация, созданная под патронажем «Большой восьмерки». Основная цель ― обсуждение проблем молодежи и поиск их решений. «Молодежная Большая восьмерка» была создана в 2004 году, участники организации проводили встречи во время саммитов G8.

Участники Y8 делись идеями и предлагали решения для таких проблем, как изменение климата, бедность, доступ к образованию и медицинским услугам. Y8 стремилась к созданию платформы для общения молодых людей с лидерами G8, чтобы убедиться, что мнение молодежи учитывается при принятии решений на мировом уровне.

Участники организации ― молодые лидеры, активисты и эксперты в возрасте от 18 до 30 лет из каждой страны G8. Их отбирали на конкурсной основе от разных сфер: политика, бизнес, общественная деятельность, наука, искусство. Y8 напрямую не влияла на работу G8, но ее рекомендации часто учитывались при принятии решений.

После исключения России из G8 в 2014 году Y8 продолжила свою деятельность как «Молодежная Большая семерка» (Y7).