В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Россия будет на должном уровне представлена на саммите G20 («Большая двадцатка»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент Владимир Путин примет участие в саммите «так или иначе», передает ТАСС.
Материал дополняется
