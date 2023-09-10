Почему саммит «двадцатки» в Нью-Дели назвали переломным

Несмотря на серьезные разногласия, саммит «двадцатки» в Нью-Дели закончился принятием общей декларации, которой осталась недовольна Украина. Также было объявлено о новом масштабном проекте — конкуренте китайского «Одного пояса»

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Дипломатический успех Моди

Двухдневный саммит «двадцатки» в Нью-Дели завершился в воскресенье, 10 сентября, передачей председательства от Индии к Бразилии. В субботу, не дожидаясь формального окончания саммита, делегации всех стран согласовали итоговую декларацию.

За весь год председательства Индии общий документ не удавалось согласовать ни на одной встрече на уровне министров. Из-за разногласий по включению пунктов о ситуации на Украине они заканчивались принятием большей части текста и фиксацией разногласий в так называемом резюме председателя. Таким образом завершилась в конце августа встреча министров здравоохранения. По ее итогам также был принят итоговый документ, который включал в себя весь текст, который был единогласно согласован всеми делегациями стран G20, за исключением пункта 22, который отнесли к резюме председателя. Россия была согласна со всем текстом, но выступила против включения «геополитического пункта 22» на том основании, что он «не соответствует мандату G20». Против «контента, связанного с геополитикой», высказался тогда и Китай.

Командам лидеров, как рассказала российская шерпа Светлана Лукаш, потребовалось почти 20 дней, чтобы найти приемлемые для всех формулировки. Основные разногласия снова вызвали положения, описывающие конфликт между Россией и Украиной. В 30-страничном документе этой теме посвящено восемь абзацев. В них говорится, что участники глубоко обеспокоены огромными человеческими страданиями и пагубными последствиями войн и конфликтов по всему миру. «Что касается войны на Украине, напомнив о дискуссии на Бали, мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН <...> и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте», — говорится в документе. Участники также «обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых». Но по этим вопросам, как указано в декларации, «были разные точки зрения и оценки ситуации».

В декларации, принятой на предыдущем cаммите «двадцатки», прошедшем в ноябре 2022 года на Бали (Индонезия), о конфликте говорилось в более жестких формулировках и с них начинался этот документ. Речь шла о «глубочайшем сожалении по поводу агрессии Российской Федерации против Украины», участники требовали «полного и безоговорочного вывода вооруженных сил с территории Украины». Было также указано, что «большинство членов строго осуждают войну на Украине и указывают на вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике».

Нынешнее заявление клуба — удар по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину, пишет газета Financial Times. «У нас был выбор — текст или его отсутствие, думаю, правильный ответ — текст. Мы сохранили платформу и организацию в живых», — привело издание слова одного из западных собеседников.

Итоговый документ — еще и личный успех премьер-министра Индии Нарендры Моди, который смог добиться принятия общего заявления, хотя накануне саммита это было не очевидно, пишут индийские и международные СМИ. «Нам пришлось сказать [сомневающимся], что наш лидер этого хочет», — приводит Times of India слова индийского шерпы Амитабха Канта. Представители Нью-Дели на протяжении всего года председательства страны в G20 говорили, что «двадцатка» не должна решать политические проблемы — это прерогатива Совета Безопасности ООН.

«Группе двадцати» нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко. Итоги саммита показали нежелание глобального Юга постоянно сводить все дискуссии к Украине, от этого все устали, сказал на итоговой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Именно он возглавил российскую делегацию, после того как Владимир Путин ехать в Нью-Дели отказался. Завершившийся саммит стал переломным, так как были обозначены четкие ориентиры на обеспечение баланса интересов в мировой экономике, заявил Лавров.

Новые экологические и транспортные альянсы

Премьер Моди также использовал саммит для того, чтобы объявить о создании глобального альянса по биотопливу, призвав всех участников в него вступить. Сооснователями альянса также выступили США и Бразилия. Он должен способствовать развитию глобальной торговли биотопливом, разработке конкретной политики в этой области, обмену информацией и содействию предоставления технической поддержки национальным программам по биотопливу во всем мире, объяснял его цели в июле министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Кроме того, 9 сентября лидеры Индии, США, Саудовской Аравии и Евросоюза объявили о создании нового экономического коридора «Индия — Ближний Восток — Европа». Коридор предусматривает транспортную связанность Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Израиля и ЕС — по морю и железной дороге.

«Улучшение связей со всеми регионами было ключевым приоритетом для Индии», — сказал Моди, презентуя проект 9 сентября. «Мы считаем, что связанность — это средство не только увеличения взаимной торговли между разными странами, но и повышения взаимного доверия», — заявил он. «Это важное событие», — отметил президент США Джо Байден, назвав решение о запуске проекта историческим.

Объем инвестиций и конкретные маршруты не были объявлены. В ближайшие два месяца соберутся рабочие группы для обсуждения этих тем, сообщил советник американского президента Амос Хохштейн. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что контуры проекта начали вырисовываться во время визита американского лидера в Саудовскую Аравию в 2022 году. Между королевством и Израилем нет дипломатических отношений, обращает внимание Times of Israel. Салливан говорил, что проект не рассматривается как предвестник нормализации отношений, но назвал включение Израиля «значимым».

В пресс-релизе Еврокомиссии указано, что коридор «свяжет три региона посредством современной инфраструктуры связи, помогая вывести экономические отношения между ними на новый уровень и обеспечивая улучшенный доступ к товарам, энергии и данным для граждан и предприятий». Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, этот коридор на 40% ускорит передвижение товаров.

Эта инфраструктурная инициатива — вызов китайскому инфраструктурному проекту «Один пояс, один путь», утверждают India Times и Hindustan Times. В этом году китайской инициативе исполняется десять лет, и Индия на протяжении всего этого времени ее критиковала.