Политика⁠,
0

Трамп обвинил ЮАР в «коммунистической тирании»

Трамп подтвердил отказ ехать в Йоханнесбург на саммит G20

Саммит «Большой двадцатки» (G20) не должен проходить в Южной Африке, заявил президент США Дональд Трамп. Происходящее в ЮАР он назвал «коммунистической тиранией».

Саммит G20 должен пройти в южноафриканском Йоханнесбурге 22–23 ноября.

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал с коммунистической территории в Южной Африке. <...> У нас есть встреча G20 в Южной Африке, которая больше не должна там проводиться», — сказал он, выступая на бизнес форуме в Майами, штат Флорида. Республиканец также подтвердил свой отказ от участия в саммите.

Политика
Дональд Трамп, Скотт Бессент и&nbsp;мэр&nbsp;Майами Фрэнсис&nbsp;Суарес

В конце июля Трамп допустил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР, обвинив страну в «очень плохой политике», в результате которой «убивают много людей». В начале сентября он заявил, что не посетит встречу «Большой двадцатки» в Южной Африке, но заверил, что вместо него США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Большая двадцатка» — это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира. В него входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также два региональных объединения: Европейский союз и Африканский союз.

Трамп еще в феврале объявил о прекращении какой-либо помощи или содействия ЮАР из-за нарушения прав проживающих там потомков колонистов — в африканской стране приняли закон, который позволяет правительству конфисковывать собственность африканцев из числа этнических меньшинств.

Полина Дуганова
ЮАР Йоханнесбург Дональд Трамп G20
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
