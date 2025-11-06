Трамп обвинил ЮАР в «коммунистической тирании»

Саммит «Большой двадцатки» (G20) не должен проходить в Южной Африке, заявил президент США Дональд Трамп. Происходящее в ЮАР он назвал «коммунистической тиранией».

Саммит G20 должен пройти в южноафриканском Йоханнесбурге 22–23 ноября.

«На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал с коммунистической территории в Южной Африке. <...> У нас есть встреча G20 в Южной Африке, которая больше не должна там проводиться», — сказал он, выступая на бизнес форуме в Майами, штат Флорида. Республиканец также подтвердил свой отказ от участия в саммите.

В конце июля Трамп допустил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР, обвинив страну в «очень плохой политике», в результате которой «убивают много людей». В начале сентября он заявил, что не посетит встречу «Большой двадцатки» в Южной Африке, но заверил, что вместо него США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Большая двадцатка» — это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира. В него входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также два региональных объединения: Европейский союз и Африканский союз.

Трамп еще в феврале объявил о прекращении какой-либо помощи или содействия ЮАР из-за нарушения прав проживающих там потомков колонистов — в африканской стране приняли закон, который позволяет правительству конфисковывать собственность африканцев из числа этнических меньшинств.