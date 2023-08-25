Песков заявил, что Путин не планирует посещать саммит G20 в Индии

У президента России Путина очень насыщенный график, и главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине, объяснил Песков отсутствие в планах главы государства визита на саммит G20

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

У президента России Владимира Путина нет в планах поездки на саммит G20 в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что президент дистанционно участвовал в БРИКСе. Но и потом сейчас действительно насыщенный график, и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию», — отметил он.

В саммите БРИКС в ЮАР, который прошел с 22–24 августа в Йоханнесбурге, Владимир Путин принял участие по видеосвязи. Это произошло на фоне ситуации с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им инкриминируют «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию. Москва называла решение МУС юридически ничтожным, Россия не признает его юрисдикцию. Сам Путин, комментируя обвинения МУС, называл «раздутой» историю с вывозом детей с Украины. По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий, и проблем с их возвращением на родину нет. «Я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание сейчас в России», — говорил президент.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообшил, что Путин был приглашен на саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели как глава государства, которое входит в это объединение. Он затруднился ответить, посетит ли российский лидер мероприятие.

В конце июля Путин заявил, что пока не решил, будет ли принимать очное участие в саммите G20. «Я пока не знаю. Не думал. Не решил. Посмотрим», — сказал он.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Индия сейчас председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира.

В G20 входят 19 стран мира и Евросоюз. Также в этом году на саммит приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур. Украина в список приглашенных стран не вошла.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Киев не был приглашен на саммит, так как мирным урегулированием должен заниматься Совбез ООН, а не G20.

Позднее замглавы МИД Украины Николай Точицкий сообщил, что Киев с партнерами работают над тем, чтобы принять участие в саммите G20. По его словам, Украина считает прекращение зерновой сделки «большим вызовом» для экономик различных стран мира.