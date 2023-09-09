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Лавров прилетел на саммит G20 в Индию

Глава российского МИДа Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание саммита G20 в индийскую столицу Нью-Дели, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в телеграм-канале.

Она также опубликовала фото, на котором глава МИД России пожимает руку встретившего его премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Лавров представляет на саммите российскую сторону, так как президент Владимир Путин решил не ехать туда из-за «насыщенного графика», объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Конечно, главный акцент [президента] все-таки на специальную военную операцию», — говорил он.

Саммит G20 будет проходить 9–10 сентября в Индии, которая в этот раз председательствует в этом объединении. В G20 входят 19 стран мира и Евросоюз. Также в этом году на саммит приглашены Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

Украина в список приглашенных стран не вошла. В Индии объясняли отказ пригласить Киев тем, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием, а оставаться международной площадкой с фокусом на глобальный рост.

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Сергей Лавров Индия Нью-Дели G20 саммит G20
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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