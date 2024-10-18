Путин объяснил нежелание ехать на саммит G20 в Бразилии

По словам Путина, его приезд на саммит G20 может помешать работе форума, поскольку, даже если исключить риски из-за ордера МУС, «все разговоры будут только об этом»

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС, 18 октября 2024 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин понимает, что его приезд на саммит G20 («Большая двадцатка»), который состоится в ноябре в Бразилии, может помешать работе этого форума и создать проблемы президенту страны Луису Инасиу Лула Да Силве. Об этом заявил сам глава государства на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента, даже если исключить риски, наложенные ордером Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, «все разговоры будут только об этом», и все это осознают.

«Фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем?» — ответил он на вопрос о поездке с учетом выдачи МУС ордера.

Власти «найдут, кто на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии», заключил Путин.

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС. В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. В Кремле подчеркивали, что ордер МУС не помешает международным контактам российского президента.

Лула да Силва заявлял, что пригласит российского коллегу на саммит G20, «приедет ли Путин или нет». «И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — говорил он. По словам президента Бразилии, арест возможен только по решению суда, но лично он не выносит таких решений, а просто выполняет или нет.