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Война санкций ,  
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Путин объяснил нежелание ехать на саммит G20 в Бразилии

Сюжет
Война санкций
По словам Путина, его приезд на саммит G20 может помешать работе форума, поскольку, даже если исключить риски из-за ордера МУС, «все разговоры будут только об этом»
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС, 18 октября 2024 года
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС, 18 октября 2024 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин понимает, что его приезд на саммит G20 («Большая двадцатка»), который состоится в ноябре в Бразилии, может помешать работе этого форума и создать проблемы президенту страны Луису Инасиу Лула Да Силве. Об этом заявил сам глава государства на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?» — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента, даже если исключить риски, наложенные ордером Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, «все разговоры будут только об этом», и все это осознают.

Кремль заявил, что ордер МУС не помешает международным контактам Путина
Политика
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

«Фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем?» — ответил он на вопрос о поездке с учетом выдачи МУС ордера.

Власти «найдут, кто на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии», заключил Путин.

Бразилия ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС. В марте прошлого года суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. В Кремле подчеркивали, что ордер МУС не помешает международным контактам российского президента.

Лула да Силва заявлял, что пригласит российского коллегу на саммит G20, «приедет ли Путин или нет». «И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — говорил он. По словам президента Бразилии, арест возможен только по решению суда, но лично он не выносит таких решений, а просто выполняет или нет.

Владимир Путин в 2023 году лично не присутствовал в ЮАР, где 22–24 августа проходил саммит БРИКС в Йоханнесбурге, а участвовал в нем по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут, напрямую обсуждали этот вопрос с Кремлем. Вместо президента в ЮАР прибыл глава МИДа Сергей Лавров.

На саммит G20 в Нью-Дели 9–10 сентября Путин также не приехал, несмотря на приглашение властей Индии. Российскую делегацию снова возглавлял Лавров. В Кремле тогда заявляли, что у президента «действительно насыщенный график и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию». Индия не ратифицировала Римский статут.

Путин побывал в сентябре этого года в Монголии, где его отказались арестовать по ордеру МУС. Власти страны объяснили это политикой нейтралитета.

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Владимир Путин МУС Бразилия G20 саммит G20 ордер на арест
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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