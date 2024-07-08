ВТО — что это такое, какие цели и принципы у этой всемирной организации

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Что такое ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО, англ. World Trade Organization) — это международная структура, созданная с целью сделать торговлю между странами более простой и справедливой. ВТО не является частью ООН, но тесно с ней сотрудничает. По состоянию на 2024 год в нее входит 164 государства. Штаб-квартира расположена в Женеве.

ВТО образована 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, англ. General Agreement on Tariffs and Trade), действовавшего с 1947 года. Договор о создании ВТО был подписан в 1994 году в Марракеше (Марокко) после почти восьми лет консультаций. В отличие от ГАТТ, которое регулировало только торговлю товарами, в основу новой организации легли еще два важнейших документа: Генеральное соглашение о торговле услугами и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Структура ВТО

Решения в организации принимаются на основе согласия всех государств-участников. Структуру ВТО можно разделить на три уровня.

Высший орган ВТО — это Министерская конференция . Она собирается минимум раз в два года, на ней обсуждают ключевые проблемы и принимают важнейшие решения. Как правило, делегации стран на встречах возглавляют главы профильных министерств. Например, на последней конференции в 2024 году в Абу-Даби (ОАЭ) во главе делегации России был министр экономического развития Максим Решетников.

. Она собирается минимум раз в два года, на ней обсуждают ключевые проблемы и принимают важнейшие решения. Как правило, делегации стран на встречах возглавляют главы профильных министерств. Например, на последней конференции в 2024 году в Абу-Даби (ОАЭ) во главе делегации России был министр экономического развития Максим Решетников. Генеральный совет — постоянно действующий орган ВТО, который отвечает за всю текущую работу. Он состоит из представителей всех стран-участниц и собирается практически каждый месяц. Генсоветом по очереди руководят постоянные представители государств. Ему подчинены специализированные советы и комитеты, а также один из важнейших элементов ВТО — Орган по разрешению споров (ОРС), своего рода арбитражный суд для международных торговых конфликтов. ОРС может рассматривать дела по несколько лет, а истцу и ответчику дается право активно отстаивать свои позиции.

— постоянно действующий орган ВТО, который отвечает за всю текущую работу. Он состоит из представителей всех стран-участниц и собирается практически каждый месяц. Генсоветом по очереди руководят постоянные представители государств. Ему подчинены специализированные советы и комитеты, а также один из важнейших элементов ВТО — (ОРС), своего рода арбитражный суд для международных торговых конфликтов. ОРС может рассматривать дела по несколько лет, а истцу и ответчику дается право активно отстаивать свои позиции. Секретариат проводит мероприятия организации, а также консультирует кандидатов в члены и следит за новшествами национальных законодательств. Сам секретариат не принимает никаких решений, лишь организует работу ВТО. Возглавляет его генеральный директор, который также является главой всей организации. С марта 2021 года эту должность занимает нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала.

Участники ВТО

Первоначально в ВТО вошло 77 стран. По состоянию на 2024 год в организации состоят 160 суверенных государств, а также Европейский союз, два специальных автономных района КНР (Гонконг и Макао) и частично признанный Тайвань (всего в ООН входит 193 независимых государства).

23 страны имеют статус наблюдателей. Некоторые из них, например Азербайджан, Узбекистан, Эфиопия, Босния и Герцеговина, ведут активные переговоры о вступлении. Последними в феврале 2024 года в ВТО были приняты Восточный Тимор и Коморы.

Чтобы стать полноправным членом организации, кандидату нужно заручиться поддержкой всех участников, что нередко приводит к длительным переговорам с каждым государством, у которого есть вопросы и претензии к торговой политике кандидата. Например, Казахстану понадобилось почти 20 лет, чтобы стать членом ВТО, а Алжир, подавший первую заявку в ГАТТ еще в 1987 году, до сих пор не добился членства.

Функции ВТО

Контролирует соблюдение коммерческих договоренностей;

организует и проводит многосторонние торговые переговоры;

предоставляет площадку для разрешения торговых споров;

мониторит национальную торговую политику;

оказывает техническую помощь развивающимся странам (в основном в подготовке специалистов по торговле).

Цели и принципы ВТО

Главными целями Всемирной торговой организации являются:

либерализация мировой торговли;

обеспечение справедливых условий конкуренции на рынке;

регулирование торговых отношений стран-участниц.

Под либерализацией мировой торговли понимаются несколько важнейших правил и обязательств, которых должны придерживаться все члены организации. Главное из них — это предоставление друг другу режима наибольшего благоприятствования. Это означает, что если страна предоставляет определенному члену ВТО какую-либо привилегию или льготу в торговле, то она автоматически будет распространять их на всех остальных участников организации.

Вторая важная обязанность — предоставлять национальный режим товарам и услугам, то есть предъявлять к заграничным товарам и услугам те же требования, какие предъявляются к отечественным.

ВТО выступает против государственных субсидий каким-либо отраслям экономики, поскольку на рынке все должны иметь равные права для конкуренции. Определенные послабления предусмотрены только для развивающихся стран, которые получают право субсидировать некоторые отрасли национальной промышленности. Причем сама организация не классифицирует страны по уровню достатка, предоставляя им право самим определять себя в ту или иную категорию.

В своей работе ВТО опирается на следующие принципы:

регулирование торговли в первую очередь с помощью тарифов;

отказ от количественных и иных ограничений международной торговли;

транспарентность (прозрачность) торговой политики;

использование переговоров и консультаций для разрешения торговых споров.

Вступление России в ВТО

После учреждения ГАТТ СССР не стал присоединяться к этому соглашению. Вместо этого страны Варшавского блока учредили в 1949 году Совет экономический взаимопомощи, который выполнял похожие функции. В 1972 году, когда у СССР уже были налажены развитые экономические связи с Западом, Союз отклонил предложение участвовать в ГАТТ, а затем не был приглашен и на Уругвайский раунд переговоров (1986–1994), по итогам которых было создано ВТО. СССР вернулся только в 1990 году, когда получил статус наблюдателя.

Российская Федерация успела подать заявку на вступление в ГАТТ в 1993 году, а годом позже повторила ее — уже в новообразованную ВТО. Переговоры заняли 18 лет. Устранять разногласия пришлось с 62 странами. Тяжелее всего шли переговоры с США и Евросоюзом. В первом случае камнем преткновения стал доступ американской свинины на российский рынок и вопрос соблюдения в России прав интеллектуальной собственности. Во втором речь шла об условиях сборки европейских автомобилей на российских заводах, а также об экспортных пошлинах на нефть и энергетике.

Россия стала полноправной участницей ВТО с 2012 года. Для этого пришлось выполнить ряд обязательств. Основные касались снижения ввозных пошлин:

на сельскохозяйственную продукцию до 10,8%;

на холодильники до 12%;

на розы до 5%;

на легковые автомобили до 15%;

на самолеты до 12,5%;

на свинину до 25%.

Разрешение споров в ВТО

Участники организации не только получают доступ к рынкам других стран, но и могут отстаивать собственные интересы с помощью специального механизма по разрешению споров. Он напоминает судебное разбирательство, только более запутанное и длительное: в порядке вещей рассматривать одно дело пять, а то и семь лет.

Каждый иск проходит четыре основных этапа.

сначала истцу и ответчику дают возможность договориться самостоятельно;

если им не удалось прийти к соглашению, в дело вступают специально отобранные эксперты, которые выносят вердикт;

если сторона спора не согласна с этим решением, она может обжаловать его в апелляционной инстанции;

когда все формальности пройдены, решение арбитров ВТО становится обязательным к исполнению.

Всего Россия подала восемь исков в ВТО. Первым ответчиком стал в 2013 году Евросоюз, который в 2010-е годы вводил против российских компаний антидемпинговые меры под предлогом дешевизны продукции российских металлургических и химических предприятий, которые, с точки зрения ЕС, несправедливо конкурируют с европейскими аналогами. Позиция России заключалась в том, что европейцы не учитывают стоимость энергоресурсов, которая в стране значительно ниже, чем в ЕС. Хотя иск был подан еще в 2013 году, по состоянию на 2024 год решение по нему еще не принято.

Россия проходит ответчиком в ВТО по десяти искам, по восьми из них к 2024 году было вынесено решение. По трем делам ВТО высказалась в пользу России.

ВТО сейчас

ВТО объединяет все крупнейшие экономики мира, на долю ее членов приходится примерно 98% мировой торговли. Большим шагом для ВТО стало вхождение в ее состав КНР в 2001 году.

Одна из главных проблем, стоящих перед организацией, — торговая война между США и Китаем. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины более чем на сто видов товаров из КНР. Таким образом решено было наказать Пекин за десятилетия краж, с точки зрения США, интеллектуальной собственности американских корпораций. Китай в ответ ввел аналогичные пошлины на товары из США, после чего обе страны обратились в ВТО, которая признала ограничения нарушением торговых обязательств. Оппоненты не могут обжаловать решения, потому что с 2019 года США блокируют все попытки выбрать арбитров для апелляции. И хотя в 2020 году США и Китай подписали документы, которые были призваны урегулировать разногласия, взаимные ограничения продолжают вводиться. Например, в мае 2024 года администрация Джо Байдена объявила о повышении ввозных пошлин на китайские электромобили до 100%.

В сентябре 2023 года по итогам саммита G20 в Индии лидеры стран «двадцатки» призвали реформировать организацию ради создания «хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов». Это не первый раз, когда политики говорят о необходимости реформ ВТО. В 2019 году Дональд Трамп пригрозил выходом из организации и заявил, что «ВТО сломана», подразумевая ситуацию, когда богатейшие страны относят себя к категории развивающихся, чтобы добиться послаблений.

На министерской конференции 2024 года в Абу-Даби было принято решение продолжить реформирование ВТО. Среди вопросов, которые нужно решить, — перезапуск апелляционного органа и системы разрешения споров в целом, расширение регулирования цифровой экономики и зеленых инициатив. Но о конкретных нововведениях официальные лица после министерской конференции заявлять не стали.

Недовольство ВТО высказывали и в России. В мае 2022 года Владимир Путин поручил провести анализ санкций, введенных против нее участниками ВТО, и решить, как Москва может оспорить их. А в марте 2022 года, депутаты Госдумы внесли законопроект о выходе России из ВТО, однако эта инициатива не получила поддержку профильного комитета ГД. Как неоднократно поясняли официальные лица, выход из организации невыгоден России.