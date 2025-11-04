Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

Путин подписал распоряжение о том, что Орешкин будет главой российской делегации на саммите стран G20. Мероприятие состоится с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге

Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин поручил возглавить российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

Также в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Путин мог бы встретиться на этом саммите с президентом США Дональдом Трампом. Стубб также отметил возможность участия во встрече лидеров стран G20 президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что тот мог бы встретиться с Путиным.

Сам Трамп говорил, что не поедет на мероприятие. Вместо него саммит посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В Кремле сообщали, что Путин примет участие в саммите «так или иначе», а Россия будет на должном уровне представлена на мероприятии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов России и Украины нужна для того, чтобы поставить точку в урегулировании конфликта, но такой сложный процесс не может завершиться быстро.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, Зеленский приглашение отклонил и позвал президента России в Киев.