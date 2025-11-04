 Перейти к основному контенту
Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

Орешкин возглавит российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР 20–24 ноября
Путин подписал распоряжение о том, что Орешкин будет главой российской делегации на саммите стран G20. Мероприятие состоится с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин поручил возглавить российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

Также в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

Песков пообещал, что на G20 без Путина Россия будет представлена достойно
Политика
Владимир Путин

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Путин мог бы встретиться на этом саммите с президентом США Дональдом Трампом. Стубб также отметил возможность участия во встрече лидеров стран G20 президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что тот мог бы встретиться с Путиным.

Сам Трамп говорил, что не поедет на мероприятие. Вместо него саммит посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В Кремле сообщали, что Путин примет участие в саммите «так или иначе», а Россия будет на должном уровне представлена на мероприятии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов России и Украины нужна для того, чтобы поставить точку в урегулировании конфликта, но такой сложный процесс не может завершиться быстро.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, Зеленский приглашение отклонил и позвал президента России в Киев.

