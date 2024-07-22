Что такое Всемирный банк и какие у него задачи

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне (Фото: Alex Wong / Getty Images)

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Что такое Всемирный банк?

Всемирный банк (официально — группа Всемирного банка, ГВБ) — это самая крупная международная финансовая организация, которая оказывает помощь развивающимся и бедным странам. Являясь специализированным учреждением ООН, ГВБ работает в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом (членство в ГВБ возможно только после вступления в МВФ). Группа объединяет 189 государств, это подавляющее большинство стран мира. Головной офис находится в Вашингтоне, а ее сеть охватывает более 140 отделений по всему миру. В ГВБ работают более 13 тыс. сотрудников из 181 страны.

История Всемирного банка

Всемирный банк был основан в июле 1944 года на Бреттон-Вудской конференции в Нью-Гемпшире (США) одновременно с МВФ. Первоначально носил название Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Его целью было восстановление разрушенной войной Европы. Фактически начал работу только 25 июня 1946 года. Тогда его участниками были 38 стран, а большинство капитала принадлежало США (35,07%) и Великобритании (14,52%).

Первыми заемщиками банка были Франция, Нидерланды, Дания и Люксембург. После запуска плана Маршалла в апреле 1948 года ВБ переключился на другие регионы. Первым неевропейским клиентом в 1948 году стало Чили, получившее $13,5 млн на развитие гидроэнергетики, к 1953 году объемы кредитования неевропейских стран превысили инвестиции в Европе.

Первые 17 лет работы банк финансировал в основном большие инфраструктурные объекты для нужд промышленности — плотины, дороги, морские порты и аэропорты, электросети.

Постепенно круг задач и потенциальных заемщиков расширялся. В 1955 году был создан Институт экономического развития (с 2000 года — Институт Всемирного банка) для подготовки должностных лиц из стран-реципиентов. В следующем году появилась Международная финансовая корпорация (МФК) — подразделение для работы с частным сектором. Ее первым клиентом стал филиал Siemens в Бразилии — в 1957 году он получил $2 млн на расширение производства.

В 1960 году, когда получили независимость 17 стран Африки, была создана Международная ассоциация развития (МАР) — кредитное учреждение для наименее развитых стран, которые нуждались в финансировании, но не могли получить займы на рыночных условиях. Первым клиентом МАР стал Гондурас, который в 1961 году получил $9 млн на дорожное строительство.

МБРР участвовал в разрешении международных споров вокруг национализации нефтедобычи в Иране, раздела вод реки Инд и строительства Асуанской плотины в Египте. Поэтому в 1966 году был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров — он должен был разгрузить работу МБРР, взяв на себя арбитражные функции.

Приоритеты банка изменились в годы президентства Роберта Макнамары (1968–1981). На годовом заседании в Найроби в 1973 году он впервые сформулировал понятие «абсолютной бедности», которое станет ориентиром для кредитной политики в последующие десятилетия. За это время штат и капитал организации расширились, а объемы кредитования выросли в 12 раз и охватили сферы образования, здравоохранения, охраны окружающей среды.

В конце 1970-х была сформулирована концепция «устойчивого развития» — она должна примирить задачи экономического роста с охраной окружающей среды и сгладить дисбалансы глобального экономического роста за счет перенаправления инвестиций в бедные страны. Для этого в 1988 году создано последнее учреждение группы — Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.

Наиболее критикуемый период работы банка — глобальный долговой кризис 1980-х годов, когда ВБ в тандеме с МВФ выдавал бедным странам кредиты на «структурную перестройку экономики» при условии проведения непопулярных реформ, которые предусматривали сокращение бюджетных расходов, приватизацию и либерализацию торговли и инвестиций. Они сопровождались падением уровня жизни, упадком промышленности, ростом социальной напряженности. Впоследствии банк признал ошибки и пересмотрел кредитную политику. С 2004 года банк приоритизирует займы для развития (Development Policy Financing) с учетом социальных, гуманитарных, экологических приоритетов реципиентов, а также борьбы с коррупцией, улучшения качества государственного управления, интересов женщин и уязвимых групп.

Кто находится в группе Всемирного банка?

В нее входят пять взаимосвязанных институтов, но под названием «Всемирный банк» принято подразумевать только два из них — МБРР и МАР. Такое название впервые появилось еще в июле 1944 года в статье The Economist, но официально закрепилось за ними в 1975 году.

Международный банк реконструкции и развития

Выдает займы кредитоспособным странам со средним и низким уровнем дохода. Членство в МБРР обязательно для участия в остальных четырех институтах. В нем состоят 189 государств.

Международная ассоциация по развитию

Выдает льготные беспроцентные кредиты и гранты беднейшим странам на развитие начального образования, здравоохранения и т.п. Ее клиенты — 75 государств, из них больше половины — африканские, а за время существования «выпускниками» стали 36 стран. В МАР участвуют 174 государства.

Международная финансовая корпорация

Кредитует частный сектор развивающихся стран. Ее участниками являются 186 государств.

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям

Помогает частному бизнесу инвестировать в бедные страны, главным образом страхуя его от некоммерческих, в том числе политических, рисков. В нем состоят 182 страны.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

Разрешает спорные ситуации между правительствами и частными инвесторами. В МЦУИС состоят 158 государств.

Кто управляет Всемирным банком, кто его главные акционеры и как принимаются решения?

Каждым учреждением ГВБ владеют страны-акционеры, которые управляют ими через советы директоров и управляющих (у МЦУИС роль совета управляющих выполняет административный совет).

В качестве управляющих обычно делегируют министров финансов или экономического развития, а также глав центральных банков.

Совещания главного руководящего органа, Совета управляющих, проходят каждой весной и осенью совместно с МВФ. Эти встречи широко освещаются в прессе, в них участвуют не только делегации стран-акционеров, но и представители бизнеса, банков и неправительственных организаций.

Совет директоров состоит из 25 исполнительных директоров (ИД). Он работает между совещаниями и фактически отвечает за всю кредитную политику. Пять крупнейших акционеров делегируют в него по одному ИД, остальные страны группируются по регионам, от которых избирают по одному ИД.

Совет директоров МБРР избирает президента на пять лет. По негласному обычаю им является гражданин США. С 2 июня 2023 года должность занимает бывший руководитель Mastercard Аджай Банга.

На июль 2024 года главными акционерами МБРР являются:

США (16,37%);

Япония (7,46%);

Китай (6,23%);

Германия (4,43%);

Великобритания (4,06%);

Франция (4,06%);

Индия (3,18%);

Россия (2,95%);

Саудовская Аравия (2,87%).

Доля акций в капитале МБРР зависит от размера экономики и определяет количество голосов. У США — 15,49% голосов, у Японии — 7,08%, а у Нигерии — всего 0,71%. Поскольку для самых важных решений (в том числе о внесении изменений в учредительные документы) требуется 85% голосов, то США с более чем 15% — единственная страна, имеющая фактическое право вето на любые изменения в руководящих принципах и структуре ВБ.

Цели и функции Всемирного банка

Основная цель Всемирного банка — искоренение бедности и достижение всеобщего благосостояния во всех странах.

Он ориентируется на Цели устойчивого развития ООН, рассчитанные до 2030 года.

В 2014 году ВБ сформулировал две взаимосвязанные и амбициозные цели своей работы до 2030 года:

сокращение крайней бедности (менее $1,25 в день на человека) до максимум 3% населения (затем порог был повышен до $1,90);

повышение жизненных стандартов беднейших 40% населения в каждой стране.

Для их достижения ГВБ предоставляет странам займы, гранты, гарантии и хеджинговые продукты на различные проекты развития, поддерживает реформы, оказывает консалтинговые услуги, техническую и аналитическую помощь, привлекает частные инвестиции и управляет финансовыми рисками.

Кредитование идет на строительство школ, подготовку учителей, повышение производительности сельского хозяйства, управление лесным хозяйством и природными ресурсами, телекоммуникации, здравоохранение, обеспечение чистой питьевой водой и др.

Главные виды финансирования:

инвестиционные займы — это разные типы кредитов на конкретные проекты развития;

займы на цели развития — это несвязанная бюджетная поддержка на проведение экономических и институциональных реформ, такие займы даются на 1–3 года;

программы с привязкой к результатам — еще один инструмент, с помощью которого страна получает финансирование, если Всемирный банк видит результаты достижения тех или иных целей развития.

Банк обладает большим портфелем традиционных и инновационных финансовых продуктов, который постоянно пополняется новыми. МБРР предлагает среднеразвитым странам займы по ставкам ниже, чем у коммерческих банков. МАР фокусируется на оказании помощи беднейшим странам, предоставляя им кредиты на льготных условиях (часто по нулевой процентной ставке), а также выдает гранты наименее финансово устойчивым странам.

Относительные преимущества своих финансовых продуктов МБРР и МАР видят в гибких условиях и сроках погашения (у МБРР — 15–20 лет, у МАР — 35–40, в отдельных случаях до 50), они предусматривают отсрочки по платежам и льготные периоды (у МАР — до десяти лет).

В 2023 финансовом году МБРР выдал займов на $38,6 млрд, МАР — кредитов на $27,0 млрд и грантов на $7,3 млрд.

Тип и условия займа зависят от классификации страны по уровню валового национального дохода на душу населения (она обновляется ежегодно 1 июля), размера экономики, целей, кредитных рисков и др. Некоторые страны могут рассчитывать только на кредиты от МАР, другие — только от МБРР.

В 2023 году больше всего кредитов и займов МБРР и МАР было выделено на следующие секторы:

государственное управление (24%);

энергетика и добыча (14%);

сельское и лесное хозяйство, рыболовство (11%);

социальная защита (10%).

Как страна может получить заем

Чтобы получить средства, страна должна сформулировать проект, разработать план и обратиться к банку с просьбой его профинансировать. В случае одобрения работа банка не заканчивается: он мониторит ход проекта и разблокирует транши только в случае прогресса с реализацией.

Страна получает только часть требуемых средств — остальную сумму она должна найти самостоятельно.

По данным на июль 2024 года, всего ВБ реализует 2262 проекта в 147 странах на сумму $326 млрд, из них 900 — в Африке (40% всего финансирования).

По данным на 2022 год, на долю МБРР и МАР приходится, соответственно, 6 и 5% совокупного долга низко- и среднедоходных государств ($407 млрд), в Африке южнее Сахары кредиты МАР составляют 17% общей задолженности.

Крупнейшие должники Всемирного банка