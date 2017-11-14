Февральская эволюция

В Кремле обсуждают перенос обращения президента к Федеральному собранию

В Кремле обсуждается возможность переноса послания президента Федеральному собранию с декабря 2017 года на начало следующего года, рассказали источники РБК

Перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Кремле. Декабрь 2016 года (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В Кремле обсуждают возможность переноса ежегодного послания президента Федеральному собранию с декабря 2017 года на 2018 год, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердили еще два близких к Кремлю собеседника РБК.

Вероятность того, что будет принято именно такое решение, очень высокая, подчеркнули два источника РБК. Обсуждается, что в случае переноса послания оно пройдет в феврале, сказал еще один близкий к Кремлю собеседник РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос РБК о возможности переноса послания на следующий год не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Первый президент России Борис Ельцин выступал с посланиями начиная с 1994 года в феврале либо в марте. Владимир Путин выступил со своим первым президентским посланием 8 июля 2000 года, впоследствии он оглашал послание в апреле или мае. Президент Дмитрий Медведев выступал с посланиями в ноябре, его последнее президентское послание состоялось 22 декабря 2011 года. Избравшись в 2012 году на свой новый срок, Путин продолжил выступать с посланием в декабре.

Если решение о переносе послания с декабря 2017-го на начало 2018-го будет принято, то это будет первый случай, когда президент не зачитает программный документ в течение текущего года.

В сентябре 2017 года уже была сформирована рабочая группа по подготовке послания, рассказывали ранее два источника РБК, близких к администрации президента. В нее вошли начальники нескольких кремлевских управлений и ряд специалистов, не являющихся чиновниками Кремля, например глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, уточняли собеседники РБК.

Традиционно за подготовку текста послания отвечает референтура президента, соответственно, рабочую группу возглавил начальник референтуры Дмитрий Калимулин.

Обращение президента с посланием Федеральному собранию прописано в Конституции России. В главе 4, описывающей полномочия главы государства, говорится, что он «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Слово «ежегодно» в данном случае необязательно трактовать так, что президент непременно должен зачитывать послание строго раз в год, говорит политолог Николай Миронов. «Если исходить из человеческой логики, то ничего страшного в этом [переносе послания] нет — не выступит Путин в декабре, выступит в феврале. Не такой большой разрыв во времени», — считает эксперт.

Что касается причин переноса послания, то, по мнению Миронова, скорее всего, «выстраивается логика кампании»: «В декабре и так будет много информационных поводов. Например, объявление Путина об участии в выборах, с которым он до сих пор тянет. Это будет обсуждаться политологами, политиками, другими медийными фигурами», — рассуждает эксперт. Еще одно событие — ежегодная пресс-конференция президента, добавляет Миронов. «Январь — мертвый месяц (с медийной точки зрения), при этом февраль — это как раз незадолго до выборов (состоятся 18 марта). Соответственно, в послании Путин сделает ряд программных заявлений», — констатирует эксперт.

С электоральной точки зрения решение о переносе ежегодного послания на начало следующего года может быть связано с необходимостью расставить правильные акценты и сформировать президентскую повестку ближе к дате выборов, считает политконсультант Константин Листратов. «Чем ближе будет послание к выборам, тем сильнее его информационная и политическая эффективность», — полагает эксперт.