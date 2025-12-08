Скончался народный артист России Владимир Сулимов

Владимир Сулимов (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Народный артист России Владимир Сулимов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета, в котором он проработал 65 лет.

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорится в сообщении.

Прощание с Сулимовым пройдет в театре имени Моссовета. Дата и время станут известны позднее.

Материал дополянется