Скончался народный артист России Владимир Сулимов
Народный артист России Владимир Сулимов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета, в котором он проработал 65 лет.
«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорится в сообщении.
Прощание с Сулимовым пройдет в театре имени Моссовета. Дата и время станут известны позднее.
Материал дополянется
