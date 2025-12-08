Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины
Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места запуска беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией. Армия также поразила объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, и пункты временной дислокации украинских подразделений и в 142 районах.
Материал дополняется
