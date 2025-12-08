Ла Скала открыла новый сезон премьерой оперы Шостаковича. Видео
Новый сезон театра Ла Скала в Милане открылся премьерой оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, поставленной режиссером Василием Бархатовым, пишет Corriere della Sera.
Это вторая с начала военной операции постановка оперы русского композитора, показанная на сцене миланского театра. В 2022 году опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» вызвала критику со стороны Украины и требования снять с репертуара произведения русской культуры.
В случае с оперой Шостаковича за нее вступился директор Ла Скала Фортунато Ортомбина. «Музыка выше любого идеологического конфликта», — отметил он.
На премьеру пришли в том числе мэр Милана Джузеппе Сала и министр культуры Алессандро Джули, а также итальянские поп-звезды, но не было президента Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони. Последние в 2022 году, как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были на премьере «Бориса Годунова. Фон дер Ляйен признавалась, что любит русскую оперу и считает русских композиторов «феноменальными».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили