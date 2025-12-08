 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Ла Скала открыла новый сезон премьерой оперы Шостаковича. Видео

Ла Скала открыла новый сезон премьерой оперы Шостаковича. Видео
Video

Новый сезон театра Ла Скала в Милане открылся премьерой оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, поставленной режиссером Василием Бархатовым, пишет Corriere della Sera.

Это вторая с начала военной операции постановка оперы русского композитора, показанная на сцене миланского театра. В 2022 году опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» вызвала критику со стороны Украины и требования снять с репертуара произведения русской культуры.

В случае с оперой Шостаковича за нее вступился директор Ла Скала Фортунато Ортомбина. «Музыка выше любого идеологического конфликта», — отметил он.

На премьеру пришли в том числе мэр Милана Джузеппе Сала и министр культуры Алессандро Джули, а также итальянские поп-звезды, но не было президента Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони. Последние в 2022 году, как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были на премьере «Бориса Годунова. Фон дер Ляйен признавалась, что любит русскую оперу и считает русских композиторов «феноменальными».

Ла Скала опера Италия видео
