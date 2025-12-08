Кремль увидел в новой стратегии США перспективу для реставрации отношений
Обновленная Стратегия национальной безопасности США, которую приняла администрация Дональда Трампа, может открыть перспективу для нормализации и восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.
Так охарактеризовал документ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
При этом Песков отметил, что существует риск недолговечности этой стратегии, поскольку она может измениться с приходом в Белый дом новой администрации.
«Такие опасения всегда есть, мы наем, что разные администрации придерживаются разных точек зрения», — отметил пресс-секретарь и добавил, что сейчас «вряд ли кто-то возьмется что-то предсказывать».
Однако сам документ вызвал в Кремле оптимистические настроения.
«Это абсолютно соответствует нашему видению. Мы понимаем что при устранении раздражителей которые имеются, перед нами действительно может открыться перспектива для реставрации наших отношений», — резюмировал Песков.
Материал дополняется
