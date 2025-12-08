 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

К Wildberries отправили претензию за продажу одежды под брендом Aurus

Aurus Cashmere требует от Wildberries компенсацию за продажу одежды под брендом компании, которая стоит намного дешевле оригинала. Маркетплейс сообщил, что готов провести проверку, как только получит досудебную претензию
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Производитель одежды, обуви и сумок Aurus Cashmere направил к Wildberries досудебную претензию из-за продажи на маркетплейсе товаров якобы под брендом Aurus, сообщил РБК коммерческий директор компании Александр Глазырин.

Aurus Cashmere добивается изъятия этой продукции из оборота и ее уничтожения, а также выплаты компенсации в размере 1,2 млрд руб. Если требование не удовлетворят, компания обратится в полицию, предупредил Глазырин. «Они получили наш документ, я скажу больше, даже Минпромторг тоже им отправил нашу досудебную претензию», — сказал он.

По словам Глазырина, самая дешевая сумка Aurus стоит 1 млн руб., цена кашемирового костюма составляет 2,5 млн руб., производимые компанией кашемировые ткани «не уступают по качеству Loro Piana и Brunello Cucinelli». В то же время, указал он, на маркетплейсе можно найти штаны под брендом Aurus за 2 тыс. руб.

Также на площадке можно найти футболки с надписью Aurus стоимостью 1,2 тыс. руб.

Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ заявили РБК, что пока не получали претензии Aurus Cashmere, как только документ поступит, маркетплейс готов провести дополнительную проверку.

«Каждый правообладатель может обратиться в Wildberries с запросом о защите его интеллектуальной собственности. Если нарушения будут доказаны, то карточки таких товаров блокируются на витрине», — добавили в компании.

Aurus — российский бренд представительских автомобилей представительского класса. Основная производственная площадка находится в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где выпускают базовые модели бренда, такие как Senat и Komendant.

Компания Aurus Cashmere была создана в 2024 году, минувшим летом Минпромторг сообщил о запуске продаж одежды под брендом Aurus. Ранее в ведомстве говорили, что у Aurus также есть идеи по использованию бренда в выпуске климатической техники и яхт.

Авторы
Теги
Дина Отман, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Wildberries Aurus бренд одежда маркетплейс
