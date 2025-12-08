 Перейти к основному контенту
Глава Euroclear исключила наличие свободных денег для ЕС за счет активов

Глава Euroclear Урбен исключила свободные деньги для ЕС за счет активов России
Сюжет
Война санкций
План ЕС об использовании активов для поддержки Киева — «совершенно неизведанная территория» и сомнительная с юридической точки зрения, уверена Урбен. Москва привлечет к ответственности как страны, так и людей, заявили в Кремле
Валери Урбен
Валери Урбен (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что у депозитария, где хранится большая часть замороженных российских активов, нет свободных денег для ЕС из-за судебных рисков. Об этом она, как сообщает Reuters, сказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка», — сказала Урбен.

В ЕК одобрили два варианта кредита Киеву, в том числе за счет России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Речь идет об использовании активов России для финансирования кредита Киеву в размере €165 млрд. Эта сумма включает €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

В интервью FAZ глава депозитария предупредила, что этот план может поставить под угрозу финансовую стабильность. По ее словам, предлагаемый кредит — это «совершенно неизведанная территория» и сомнительная с юридической точки зрения.

На прошлой неделе Урбен в интервью VRT NWS сказала, что план по использованию российских активов для поддержки Украины содержит много юридических подводных камней, что в худшем случае может привести к банкротству Euroclear. Если деньги будут предоставлены Украине, санкции против России внезапно сняты, а Москва потребует деньги обратно, «тогда мы не сможем выполнить свои обязательства», отметила она.

Кроме того, такие страны, как Китай, Индия и государства Ближнего Востока, могут расценить это как конфискацию. «Если они потеряют доверие к европейской правовой системе, они могут перенаправить свои инвестиции в другие страны. Это может привести к снижению интереса к финансированию европейского долга, что, в свою очередь, приведет к росту расходов», — пояснила глава депозитария.

Она подчеркнула, что Euroclear защищает не только свои интересы. «Учитывая положение Euroclear в финансовой системе, учитывая наши размеры, это может также повлиять на привлекательность европейского рынка. А если само существование Euroclear окажется под угрозой, это повлияет и на мировой финансовый рынок», — предупредила она.

Семь стран ЕС обратились к фон дер Ляйен и Коште из-за российских активов
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Урбен также предупреждает о возможных ответных мерах со стороны России против бельгийских компаний. «Они могут быть направлены не только на наших клиентов, но и на все бельгийские активы в России», — считает она.

Она отметила, что Euroclear — европейская компания, куратором которой является Минфин Бельгии: только он может приказать разморозить российские средства. «Более того, подавляющее большинство этих российских активов хранится в евро», — добавила глава депозитария. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против кредита Киеву за счет заблокированных активов России.

Урбен считает, что активы могут стать «реальным инструментом» в переговорах с Россией. Она предложила «лучше использовать эти деньги в мирных переговорах, чем создавать чрезвычайно сложную и рискованную юридическую структуру, а затем терять этот рычаг влияния на мирных переговорах».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, заявил: «Послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги». По его словам, никто не хочет брать на себя ответственность за конфискацию активов, но «деньги очень хотят». Этих средств хватит еще на пару лет поддержки Украины, считает Песков.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Euroclear российские активы Украина
