Прокурор запросил почти два года колонии для Ильи Яшина

Илья Яшин (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокурор запросил заочно приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к одному году и десяти месяцам лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Михаил Бирюков.

Адвокат заявил, что соответствующее ходатайство было озвучено в суде в ходе прений сторон. Защита Яшина, в свою очередь, настаивает на его полном оправдании. Оглашение приговора судом назначено на 9 декабря.

Яшину инкриминируется часть 2 статьи 330.1 УК — уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием (так называемый закон об иноагентах). Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет колонии.

В 2022 году Яшин уже был приговорен к 8,5 года лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. В августе 2024 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и рядом западных стран и в настоящее время находится за границей. После его отъезда МВД России объявило его в федеральный розыск. Также против него было возбуждено новое дело, и он заочно арестован по обвинению в участии в экстремистском сообществе. По аналогичным статьям ранее был заочно арестован и другой оппозиционный политик — Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в реестр иноагентов).