В Корее женщине дали 4 года тюрьмы за шантаж Сон Хын Мина из-за беременности

Женщине дали четыре года тюрьмы за шантаж капитана сборной Южной Кореи

Женщина утверждала, что беременна от Сон Хын Мина, и требовала от него более $250 тыс. Ей дали 4 года тюрьмы, а помогавшему ей мужчине — два года

Сон Хын Мин (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Женщина, утверждавшая, что была беременна от капитана сборной Южной Кореи Сон Хын Мина, и требовавшая от него деньги, получила четыре года тюремного заключения за шантаж, сообщает Yonhap.

Приговор вынес суд в Сеуле. Мужчина, помогавший женщине шантажировать футболиста, получил два года тюрьмы.

Женщина в прошлом году отправила Сону снимок УЗИ плода и пригрозила сообщить, что беременна от него. Позднее выяснилось, что ранее она таким же образом угрожала другому мужчине, но тот не отреагировал.

От футболиста требовали в общей сложности более $250 тыс.

Суд отметил, что женщина, в итоге прервавшая беременность, так и не подтвердила отцовство Сона, а футболисту эта ситуация принесла душевную боль.

Сон Хын Мин в этом году ушел из «Тоттенхэма» в клуб MLS «Лос-Анджелес». Он является капитаном сборной Южной Кореи, за которую провел 141 матч и забил 54 мяча.