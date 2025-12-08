Минэк и Минтруд предложили увеличить лимит сверхурочной работы вдвое
Минэкономразвития и Минтруд подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, который предполагает увеличение годового лимита сверхурочной работы до 240 часов. РБК ознакомился с текстом документа.
Согласно действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Первые два часа сверхурочной работы должны быт оплачены не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Минэкономразвития еще в 2024 году сообщало, что работает над снятием законодательных ограничений на рынке труда.
В начале декабря правительство утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Согласно документу, увеличить годовую норму сверхурочных работ в России планируют к апрелю 2026 года.
Материал дополняется
