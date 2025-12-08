Песков: работать над мирным урегулированием на Украине надо в тишине

В Кремле ответили на вопрос о расхождении мнений в Киеве по мирному плану

В Москве ничего не знают о несогласованности мнений в Киеве по мирному урегулированию, сказал Песков. Трамп ранее пожаловался, что Зеленский даже не читал его мирную инициативу, хотя украинским переговорщикам план нравится

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

В Москве ничего не знают по поводу расхождения во мнениях в руководстве Украины по мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что российская сторона проделала обстоятельную работу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Дальше они работали с украинской делегацией переговорщиков, напомнил он.

«Вот сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Ну, очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно, и главное, что это не дает добиться результата», — сказал он, добавив, что Москва рассчитывает вскоре получить результаты переговоров Вашингтона и Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что лидера Украины Владимира Зеленского не устраивает мирный план, хотя «его людям он нравится». «Он не прочитал его», — подчеркнул глава Белого дома.

6 декабря во время двухчасового телефонного разговора Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером ключевые вопросы мирного урегулирования на Украине, включая территориальные и гарантийные аспекты. США пытаются разработать новые идеи для решения территориальной проблемы, писал Axios.

Украинский лидер ранее называл территории самым сложным вопросом в мирных переговорах. Однако вместе с этим он допускал «хороший компромисс» в этом направлении. Главком ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, счел неприемлемым для Украины «просто отказаться от территорий».

Комментируя переговоры с Россией, в частности встречу делегаций в Абу-Даби, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов назвал их замечательными. Он также отметил, что подробности бесед должны «оставаться в тени», иначе они не будут успешными.

В начале декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал вопрос территорий наиболее важным для Москвы, но отметил, что «компромиссного варианта найдено не было» в ходе переговоров с делегацией США в Москве. По его словам, «некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми», но требуют обсуждения.