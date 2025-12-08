Аш-Шараа рассказал о послании России перед падением режима Асада
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в документальном фильме Al Jazeera рассказал, что, после того как повстанцы во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) захватили контроль над западной частью Алеппо в конце ноября 2024 года, они получили от России сообщение. В нем говорилось: «Остановитесь здесь и заберите то, что вы захватили, иначе ситуация обострится».
По словам аш-Шараа, из этого послания он понял, что режим Башара Асада рушится.
Глава МИД Асаад аш-Шейбани рассказал в фильме, что в то время сирийская оппозиция провела переговоры с российской стороной, в ходе которых обсуждались интересы обеих сторон и возможное партнерство Сирии и России в будущем.
После захвата города Хомс 7 декабря 2024 года началось наступление на столицу Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что отдал приказ в 01:30 и повстанцы двинулись к столице. В город они вошли на рассвете 8 декабря.
ХТШ сыграла ведущую роль в наступлении вооруженной оппозиции, которое привело к падению Дамаска и свержению режима Асада. После этого в январе следующего года лидер ХТШ аш-Шараа стал временным президентом Сирии, а группировка заявила о самороспуске. Ее представители играют ведущую роль в силовом и административном аппарате постасадовской Сирии.
Асад бежал из страны и получил убежище в России. Reuters сообщал, что новые сирийские власти дважды запрашивали у Москвы выдачу экс-президента.
В октябре аш-Шаара приезжал в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, обсуждалась ли судьба Асада в ходе встречи, тогда ответил: «По Асаду здесь нам нечего сообщить, нам нечего сообщить в этом контексте». Позже в интервью The Washington Post сирийский лидер сказал, что вопрос об Асаде вызывает «беспокойство» у российской стороны.
У России остаются военные базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении российских сил на этих базах на 49 лет.
Глава российского МИДа Сергей Лавров в октябре заявил, что некоторые страны Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы российские базы оставались в Сирии. Российская сторона не будет «оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось», отметил Лавров. «Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», — считает он. Одной из потенциальных задач министр назвал гуманитарный хаб для доставки грузов из России и стран Персидского залива в страны Африки.
