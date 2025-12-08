Daily Mail рассказала, как пьяный зенитчик чуть не сбил самолет Тэтчер

Маргарет Тэтчер (Фото: DPA / TACC)

Пьяный командир батареи ПВО Мозамбика отдал приказ сбить борт с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в 1989 году. Трагедии удалось избежать, информацию о происшествии держали в секрете, сообщает Daily Mail со ссылкой на архивные документы.

Инцидент произошел 30 марта 1989 года. Тэтчер в рамках дипломатической миссии летела на авиалайнере из охваченного гражданской войной Мозамбика в Малави. С территории Мозамбика было запущено в сторону судна несколько ракет «земля-воздух». Но батареи ПВО промахнулись, и самолет успешно сел в аэропорту Блантайра в Малави.

В то время в Мозамбике шла гражданская война между находящимися у власти марксистами ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика) и повстанцами из правой партии РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление). На последних Тэтчер позднее в своей автобиографии «Годы на Даунинг-стрит» возложила вину за атаку.

Как пишет DM, после инцидента на тот момент президент Мозамбика Жоаким Чиссано под давлением Министра иностранных дел Великобритании Джеффри Хоу пообещал провести расследование. Больше полугода Лондон не мог добиться результатов разбирательства, пока в ноябре 1989-го Мозамбик не признался, что приказ открыть огонь по борту с Тэтчер отдал пьяный командир батареи ПВО армии ФРЕЛИМО.

Тогда британский МИД боялся, что известие приведет к дестабилизации отношений между государствами, и публично не огласил детали происшествия. Мозамбик засекретил отчет об инциденте до 2030 года, пишет DM.

Лидер Консервативной партии Великобритании Маргарет Тэтчер занимала премьерский пост с 1979 по 1990 год. За время правления на нее не раз совершались покушения. Самым известным случаем является организованный Ирландской республиканской армией взрыв в отеле «Гранд-Брайтон» в 1984 году, в котором погибли пять человек.